“Bellezza della fragilità”: le opere di Tullia Turchi in mostra

Grosseto. L’associazione culturale Eventi organizza la mostra personale di Tullia Turchi, “Bellezza della fragilità”, che si terrà nella galleria di via Varese 18, a Grosseto, dal 23 aprile al 3 maggio, un’esposizione che invita l’osservatore a fermarsi per assaporare la bellezza dei fenomeni naturali, riscoprendo la forza della natura, l’importanza dell’ancoraggio alle nostre radici ed il valore di perdersi per ritrovarsi davanti ad un tramonto o nel contemplare ciò che spesso trascuriamo con un’occhiata sfuggente.

La mostra

Tullia Turchi, nata a Milano e rinata in Maremma, dipinge da oltre 10 anni e si è diplomata alla Scuola superiore d’arte applicata del Castello Sforzesco di Milano. Nella sua personale “Bellezza della fragilità” Tullia invita i visitatori a prendere un momento di respiro e riflessione in un’epoca in cui la forza sembra avere il sopravvento e la tenerezza, la sensibilità, la gentilezza appaiono quasi come difetti. Le sue opere raccontano la possibilità di distaccarsi da un mondo dove la cementificazione è virale, un mondo che va di corsa, accelerando in continuazione e sottoponendo costantemente a stress il nostro sistema nervoso.

Lo scopo di questa esposizione non è solo mostrare la sua ricerca pittorica e l’ispirazione che la Maremma le ha donato, ma è anche un invito al silenzio per riconnettersi con il tutto e con la nostra anima, comprendendo così il valore profondo della natura, bene prezioso da tutelare, sempre più reso fragile. In questa esposizione il colore diventa trasmutazione del buio in luce, è poesia non solo per gli occhi ma anche per il cuore e per l’anima.

La mostra sarà aperta tutti i giorni, con orario dalle 17.30 alle 19.30.