Legalità, emergenza abitativa e disagio sociale: Rifondazione Comunista avvia un ciclo di incontri

Grosseto. La Federazione di Grosseto del Partito della Rifondazione Comunista promuove un’ampia riflessione pubblica su una serie di criticità che colpiscono duramente il capoluogo e i comuni della provincia.

“Al centro dell’iniziativa ci sono temi urgenti: l’alto numero di beni confiscati alla criminalità organizzata, la diffusione di fenomeni criminali con particolare riferimento alla devianza minorile, la piaga del caporalato e il grave disagio abitativo – si legge in una nota della Commissione Sociale e Casa del partito -. Questa situazione di sofferenza sociale, se non affrontata, rischia di sfociare in serie problematiche di ordine pubblico. Per questo motivo, a seguito della conferenza stampa congiunta con Cgil e Sunia Grosseto, il Partito ha avviato un fitto programma di confronti con istituzioni, associazioni e sindacati di categoria”.

“Le prime tappe di questo percorso hanno già visto la delegazione di Rifondazione Comunista ricevuta dal direttore della Caritas e dalla Prefettura di Grosseto. In entrambe le occasioni sono state esposte le preoccupazioni relative al territorio, riscontrando attenzione e una significativa condivisione delle analisi proposte – termina il comunicato -. L’impegno prosegue: è già stato richiesto un incontro ufficiale con il Ppesidente dell’amministrazione provinciale e, nei prossimi giorni, verranno inviate ulteriori richieste alle altre autorità competenti per continuare a sollecitare risposte concrete alle emergenze della nostra provincia”.