Torna la ForesTeen Academy: un viaggio tra natura, arte e culture europee

Isola del Giglio (Grosseto). Per chi cerca un’alternativa alla solita gita fuori porta, durante il weekend della festa della Liberazione l’Isola del Giglio offre un ricca opportunità. Torna infatti la ForesTeen Academy, l’iniziativa di Segni d’infanzia associazione di Mantova che anche quest’anno arriva alla quinta edizione sulla costa maeremmana, trasformando l’isola in un laboratorio creativo a cielo aperto.

Un’occasione d’incontro internazionale

Il valore aggiunto per chi visiterà l’isola in questi giorni sarà l’opportunità di incontrare e interagire con un gruppo straordinariamente vario: circa 40 partecipanti provenienti da 15 Paesi si danno appuntamento al Giglio per condividere pratiche, visioni e domande sul teatro contemporaneo, coinvolgendo attivamente i cittadini dell’isola. Un mosaico di lingue e visioni che animerà i borghi e i sentieri, invitando la comunità locale e i turisti a prendere parte attiva a questo “festival diffuso”, partecipando a spettacoli e performance pensati per far dialogare l’arte con la natura selvaggia dell’isola.

Natura e spettacolo: un programma per tutti

Dalle performance immersive nelle pinete agli interventi artistici nel cuore medievale di Giglio Castello, il palinsesto della ForesTeen Academy offre appuntamenti quotidiani gratuiti per i partecipanti selezionati a livello europeo, ma anche per il tutto pubblico e le scuole dell’isola dall’infanzia alle medie. Un’opportunità speciale per le famiglie con bambini, ma anche per i viaggiatori curiosi di scoprire il lato più contemporaneo e vibrante dell’isola.

Il programma prevede, oltre alla visione di spettacoli teatrali per tutte le età, escursioni in direzione dei tre fari (Capel Rosso, Fenaio e Vaccarecce) chiamate Trekking Discussions: dialoghi transgenerazionali lungo i sentieri dell’isola, laboratori a cura degli artisti sull’isola, tra cui un workshop di arte visiva con Rame13, un’artista poliedrica pisana che fonde filosofia e street art in un universo onirico di figure femminili e natura surreale, portando la sua vibrante estetica figurativa dai muri dei festival internazionali alla pelle tatuata e alle collaborazioni d’alta moda.

Rame13 (Ginevra Giovannoni) è l’artista scelta da Maregiglio, per dare vita a un processo artistico partecipato – di cui proprio Maregiglio cura la direzione artistica – che prenderà il via proprio ad aprile sull’isola, in stretta sinergia con la ForesTeen Academy di Segni d’infanzia. L’iniziativa mira alla creazione di un’opera capace di integrare l’esperienza culturale direttamente nel cuore del viaggio: attraverso il coinvolgimento attivo di bambini, bambine e adolescenti al Giglio, verranno raccolte immagini e suggestioni legate ai temi della connessione e delle “zone di confine”. Questo scambio creativo condiviso diventerà la base per una narrazione visiva che donerà una nuova, vibrante identità alla flotta Maregiglio.

Il calendario degli eventi aperti al pubblico e alle scuole

Tutte le attività sono a ingresso gratuito. Data la particolarità dei luoghi, la prenotazione è obbligatoria via WhatsApp al numero 375.6382711.

Martedì 21 aprile:

ore 10.00 – Laboratorio teatrale con gli alunni delle scuole medie condotto da Campsirago Residenza;

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 – Mercato di parole con gli alunni delle scuole elementari, condotto da Cristina Cazzola;

dalle ore 18.00 alle ore 19.15 – “Alberi maestri Kids” di Campsirago Residenza. Una performance itinerante e sensoriale nella pineta del Castello. Un viaggio magico dedicato ai bambini (dai 6 anni) e ai loro accompagnatori per scoprire il mondo degli alberi.

Mercoledì 22 aprile:

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 – “Alberi maestri Kids”, laboratorio teatrale con gli alunni delle scuole elementari condotto da Campsirago Residenza;

dalle ore 18.00 alle ore 19.15 – “Alberi maestri” di Campsirago Residenza: performance di accoglienza presso la pineta del Castello. Il primo grande momento di incontro tra la comunità dei partecipanti internazionali e il pubblico dell’isola.

Giovedì 23 aprile:

dalle ore 9.45 alle ore 12.30 – Trekking Discussion da piazza Gloriosa al faro di Capel Rosso;

ore 10.30 – Laboratorio artistico con Rame13 in collaborazione con Maregiglio, presso le scuole materne;

dalle ore 18.00 alle ore 19.15 – “Siamo moltitudini” di SemiVolanti (75’). Una performance intensa e coinvolgente presso i suggestivi Lombi di Giglio Castello (consigliata a partire dai 6 anni) che esplora l’identità collettiva attraverso una divulgazione scientifica giocosa e profonda.

Venerdì 24 aprile:

dalle ore 11.45 alle ore 13.30 – Trekking discussion da Scopeto al faro del Fenaio;

dalle ore 11.45 alle ore 13.30 – Evento riservato ai partecipanti della ForesTeen Academy; un laboratorio artistico con Rame13 in collaborazione con Maregiglio;

ore 18.00 – “Siamo moltitudini” di SemiVolanti. Una performance intensa e coinvolgente, presso il Bar Monti a Giglio Porto (consigliata a partire dai 6 anni), che esplora l’identità collettiva attraverso una divulgazione scientifica giocosa e profonda.

Sabato 25 aprile:

dalle ore 14.30 alle ore 16.00 . Preparazione collettiva alla performance del pomeriggio. Un momento di condivisione aperto a chi vuole sbirciare dietro le quinte della performance finale;

dalle ore 17.00 alle ore 18.00 – “Errare per vie antiche”. L’evento clou a Giglio Castello. Una restituzione artistica corale che vede protagonisti i giovani dell’Academy e gli “amici dell’isola” per celebrare insieme il valore della cultura e dell’incontro tra i popoli, con Campsirago Residenza presso Giglio Castello.

Come partecipare

Per residenti e turisti, partecipare è semplicissimo: basta inviare un messaggio WhatsApp al 375.6382711 per riservare il proprio posto. Il racconto quotidiano dell’esperienza, con foto e video del gruppo internazionale, sarà disponibile sui profili Instagram @segnidinfanzia e @teentheatrenetwork.

L’iniziativa, curata da Segni d’infanzia associazione, è parte del progetto europeo ForesTeen (cofinanziato da Europa Creativa) e la collaborazione artistica ed il supporto tecnico di Maregiglio per i collegamenti marittimi.

Informazioni e contatti