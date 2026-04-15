Parco nazionale Arcipelago toscano: Matteo Arcenni confermato commissario straordinario

Grosseto. Con Decreto n. 114 del 9 aprile 2026, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha disposto la proroga dell’incarico di commissario straordinario del Parco nazionale Arcipelago toscano a Matteo Arcenni. La proroga decorre dal 14 aprile e avrà durata di ulteriori sei mesi.

Il provvedimento prevede la possibilità di un’ulteriore estensione qualora, alla scadenza del termine indicato, non sia ancora concluso il procedimento per l’insediamento degli organi ordinari dell’Ente — presidente e consiglio direttivo — vacanti dal 28 giugno 2025.

“Ringrazio il Ministro Pichetto Fratin per la fiducia rinnovata nei miei confronti e per il sostegno al mandato ricoperto in questi mesi. Si tratta di una conferma importante – dichiara Arcenni – che consente di proseguire con continuità nell’azione amministrativa e nella realizzazione degli obiettivi strategici già delineati. Un sentito ringraziamento va anche al personale dell’Ente Parco, alle amministrazioni comunali, alle associazioni di categoria e ambientaliste e ai molti stakeholder incontrati che mi hanno accolto con grande disponibilità e hanno reso possibile tutto quello che abbiamo fatto in questi sei mesi, fornendomi un prezioso supporto e accompagnandomi nel percorso di conoscenza dell’Arcipelago Toscano che ho imparato ad apprezzare e ad amare”.

Il primo mandato

Nel corso del suo mandato, il commissario ha più volte sottolineato la necessità di rafforzare il ruolo del Parco come presidio di tutela ambientale e al tempo stesso come motore di sviluppo sostenibile. In questa direzione, l’Ente ha lavorato per consolidare le attività di protezione del capitale naturale che caratterizza le sette isole dell’Arcipelago, promuovendo interventi mirati alla conservazione della biodiversità, alla gestione responsabile delle risorse e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico.

Parallelamente, è stato avviato un percorso di maggiore apertura e dialogo con le comunità locali, con l’obiettivo – più volte ribadito da Arcenni – di rendere il Parco “sempre più un alleato dei territori”. In questi mesi sono stati rafforzati i rapporti con amministrazioni comunali, operatori economici e stakeholder, favorendo la costruzione di nuove sinergie e accordi finalizzati a coniugare tutela ambientale e crescita economica. Particolare attenzione è stata inoltre rivolta allo sviluppo di progettualità legate al turismo sostenibile, alla promozione delle produzioni locali, alla transizione ecologica e alla diffusione di buone pratiche ambientali, anche attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità e delle imprese del territorio.

“Sono particolarmente soddisfatto del lavoro svolto finora – prosegue Arcenni – che ha permesso di rafforzare la presenza e la credibilità dell’Ente Parco. Abbiamo posto le basi per un’azione amministrativa più efficace, orientata alla concretezza e alla collaborazione, con una visione chiara: tutelare un patrimonio naturale unico e, allo stesso tempo, creare opportunità di sviluppo compatibili con esso. La proroga dell’incarico rappresenta quindi non solo un riconoscimento del lavoro svolto, ma anche una responsabilità ulteriore”.

“Continuerò a operare con impegno e spirito di servizio – conclude il commissario – per dare continuità ai progetti avviati, rispondere alle esigenze del territorio e accompagnare l’Ente Parco verso una fase di piena operatività dei suoi organi, nell’interesse delle comunità locali e della straordinaria ricchezza ambientale dell’Arcipelago Toscano”.