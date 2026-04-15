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Parco dei Cigni, al via l’intervento di pulizia: Comune e Consorzio di Bonifica uniscono le forze

L’obiettivo è quello di liberare lo specchio d’acqua dalle alghe e dalla vegetazione infestante

di Redazione
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Castel del Piano (Grosseto). Lavori in arrivo nel laghetto del Parco dei Cigni a Castel del Piano.

La collaborazione tra il Comune di Castel del Piano e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud si rinnova: è stato effettuato un accurato sopralluogo per definire i dettagli del nuovo intervento di pulizia, coordinato da Massimo Tassi (responsabile area manutenzione Cb6) e Michele Mercurio (geometra comunale). Se il meteo non riserverà sorprese, i mezzi entreranno in azione già la prossima settimana.

L’obiettivo è quello di liberare lo specchio d’acqua dalle alghe e dalla vegetazione infestante che, con l’arrivo dei primi caldi, tendono a depositarsi sul fondale e a occupare la superficie, compromettendo il decoro e la sicurezza di uno dei luoghi più amati dai cittadini e dai turisti.

Il sindaco Cinzia Pieraccini sottolinea l’importanza della continuità di questa collaborazione: «Avevamo promesso che la cura del Parco dei Cigni non sarebbe stata un episodio isolato e stiamo mantenendo la parola – spiega – grazie al supporto tecnico e operativo del Consorzio, restituiamo alla comunità un luogo simbolo in condizioni ottimali, anche quest’anno subito prima della stagione turistica».

«Sappiamo che il laghetto è un luogo amato da tutta la comunità – aggiunge l’assessore Ludovico Bartolommei ed è nostro compito salvaguardarlo. Per questo continuiamo a muoverci per individuare soluzioni adeguate alla sua manutenzione».

Sulla stessa linea il presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, Federico Vanni, che punta sulla programmazione come chiave per l’efficienza: «Anche quest’anno siamo riusciti a supportare il Comune – afferma –. Siamo felici di mettere le nostre professionalità e i nostri mezzi, necessari a un lavoro di questo tipo, per tutelare un bene che sta a cuore a tutti».

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