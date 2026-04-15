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Ospedale Misericordia: primo parto in acqua nel nuovo reparto di Ginecologia e Ostetricia

Il piccolo Flavio è nato negli ambienti da poco trasferiti al 5° piano del nosocomio

di Redazione
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Grosseto. Dopo il trasferimento del reparto di Ginecologia e Ostetricia al 5° piano dell’ospedale Misericordia, ecco la prima nascita nella vasca nativa. Il servizio di parto in acqua è pienamente operativo e continua a rappresentare un’opportunità concreta per le future mamme.

Proprio ieri, martedì 14 aprile, è nato il piccolo Flavio, accolto da mamma Martina e babbo Marco. Un evento che conferma come, a seguito del trasferimento, tutti i servizi siano stati nuovamente attivati, inclusi quelli più qualificanti e richiesti, come il parto in acqua.

Quella del parto in acqua è una modalità sempre più scelta dalle donne per vivere questo momento nel modo più naturale, con benefici legati al rilassamento e alla gestione del dolore.

«Il primo vagito nella vasca del nuovo reparto segna così non solo una nascita, ma anche l’inizio di una nuova fase, in cui innovazione degli spazi e continuità assistenziale procedono insieme», dichiara la direttrice della Ginecologia e Ostetricia di Grosseto, Rita Puzzuoli.

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