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Studenti del Polo tecnologico formati al primo soccorso: consegnati gli attestati Blsd

L’iniziativa, promossa dalla scuola nell’ambito dei percorsi dedicati alla sicurezza, è stata condotta dagli operatori della Confraternita delle Misericordie

di Redazione
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Grosseto. Una giornata all’insegna della formazione e della responsabilità, quella di sabato 11 aprile, quando le classi quinte dell’Istituto Polo tecnologico Manetti Porciatti hanno partecipato a un corso di Basic Life Support Defibrillation (Blsd), dedicato alle tecniche di primo soccorso e al supporto vitale di base.

L’iniziativa, promossa dalla scuola nell’ambito dei percorsi dedicati alla sicurezza, è stata condotta dagli operatori della Confraternita delle Misericordie – sezione di Grosseto, che hanno guidato gli studenti attraverso lezioni teoriche e prove pratiche sull’utilizzo del defibrillatore e sulle manovre salvavita. Al termine del percorso, tutti i partecipanti hanno ricevuto l’attestato Blsd di operatore laico, acquisendo competenze fondamentali per intervenire in situazioni di emergenza.

“Un’esperienza formativa importante – sottolinea il dirigente scolastico Angelo Costarella -. Formare i nostri studenti su questi temi significa investire concretamente nella cultura della sicurezza. La scuola non deve limitarsi alla trasmissione delle conoscenze, ma deve preparare i ragazzi ad affrontare la realtà, anche nelle situazioni più critiche. Saper intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte”.

Un’iniziativa che conferma l’attenzione dell’istituto verso una formazione completa, capace di unire competenze tecniche e senso civico.. 

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