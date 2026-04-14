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Aurelia, Sinistra Italiana: “Striscia di sangue inaccettabile, il Governo intervenga”

L'Aurelia rappresenta l'unico asse costiero di rilievo nazionale tra Livorno e Roma, ma nel tratto compreso tra Grosseto Sud e Capalbio Scalo si trasforma in una trappola mortale

di Redazione
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Grosseto. La Federazione di Sinistra Italiana – Avs Grosseto annuncia il deposito di un’interrogazione a risposta scritta presentata ieri dall’onorevole Marco Grimaldi, rivolta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per denunciare le condizioni drammatiche e insostenibili della Strada Statale Aurelia nel tratto sud della Maremma.  

L’Aurelia rappresenta l’unico asse costiero di rilievo nazionale tra Livorno e Roma, ma nel tratto compreso tra Grosseto Sud e Capalbio Scalo si trasforma in una trappola mortale. 

“Siamo di fronte a una vera e propria ‘striscia di sangue’ – dichiara l’onorevole Grimaldi., È inconcepibile che un’arteria con tali volumi di traffico, specialmente nel periodo estivo, sia ancora priva di spartitraffico, corsie d’emergenza e doppia corsia per senso di marcia nel tratto più critico”.  

L’onorevole Grimaldi ha messo nero su bianco i pericoli quotidiani che gli utenti devono affrontare:

  • L’asfalto non drenante a causa continui episodi di aquaplaning durante le piogge, mentre di notte la visibilità è scarsa a causa del deterioramento della segnaletica e della mancanza di catarifrangenti sui guardrail;
  • il tratto tra Grosseto e il confine laziale è costellato di innesti a raso che costringono a manovre d’immissione pericolosissime;
  • al suo interno il “Punto nero” di Capalbio: 12 chilometri quelli fino al confine con il Lazio definiti come i più pericolosi d’Italia, teatro di costanti incidenti mortali, l’ultimo dei quali lo scorso 25 marzo;
  • infine il cantiere infinito dell’Albegna, nel comune di Orbetello, dove i lavori sul ponte risultano interrotti da tempo, creando una strozzatura della carreggiata estremamente rischiosa.  

A fronte delle crescenti proteste di cittadini e amministratori locali, Sinistra Italiana – Avs Grosseto chiede che la messa in sicurezza dell’Aurelia diventi una priorità nazionale assoluta. Per decenni ostacoli burocratici e finanziari hanno impedito l’adeguamento di questa infrastruttura.  

L’interrogazione

L’interrogazione chiede al Ministro di promuovere urgentemente un piano straordinario di interventi che preveda:  

  • l’eliminazione immediata degli incroci a raso;
  • lo sblocco dei lavori sul ponte dell’Albegna;
  • l’installazione di spartitraffico e dispositivi per la visibilità notturna nel tratto Capalbio-Lazio.  

“Non c’è più tempo per i rinvii: la sicurezza dei cittadini e la dignità della viabilità maremmana non possono più attendere, per questo come Sinistra Italiana/Avs guardiamo con favore all’iniziativa del 17 aprile a Capalbio – si legge in. una nota del partito e invitiamo tutte le istituzioni a partecipare, senza distinguo, in modo da far arrivare una solo voce forte e univoca dal nostro territorio per chi ci governa a Roma”. 

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