“Le dimensioni della cura”: incontro nell’auditorium dell’ospedale Misericordia

Grosseto. Martedì 7 aprile, alle 16.30, nell’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto, si terrà l’incontro “Le dimensioni della cura – Dialogo tra corpo, mente e anima dentro e fuori l’assistenza sanitaria”.

In qualità di relatori, saranno ospiti il dottor Marco Torre, direttore generale della Asl Sud Est, la dottoressa Paola Pasqualini, presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri, Nicola Draoli, vice presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche, Giuseppe Tomai, psicoterapeuta e formatore, padre Valerio Mauro, Francescano e parroco della parrocchia di Santa Lucia,

L’incontro sarà coordinato dal dottor Bruno Mazzocchi.

Sarà presente, in uno corner dedicato, anche una delegazione della Lega italiana fibrosi cistica (Lifc) Associazione toscana Odv, sostenitrice dell’evento e promotrice di molteplici altre iniziative sul territorio, per la raccolta fondi ai fini della ricerca scientifica.