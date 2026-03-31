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Aurelia, Udc e Popolari Civici: “Servono interventi urgenti e coordinamento tra istituzioni”

di Redazione
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Grosseto. “L’attenzione sulla sicurezza del tratto della Strada Statale 1 Aurelia compreso tra Grosseto e Civitavecchia resta alta e prioritaria”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Udc e Popolari Civici di Grosseto.

“Si tratta di un’infrastruttura strategica per il territorio e per l’intero sistema della mobilità, che negli anni ha evidenziato criticità rilevanti sotto il profilo della sicurezza stradale – continua la nota. Gli episodi verificatisi richiamano con forza la necessità di proseguire e accelerare il percorso di adeguamento e messa in sicurezza. In questo contesto, anche grazie al contributo e alla sensibilità dimostrata da Amedeo Gabbrielli  e Gianluigi Ferrara, si rafforza la richiesta di un impegno concreto e coordinato tra: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; le Regioni Toscana e Lazio; Anas, quale soggetto gestore. È auspicabile: un’accelerazione delle procedure già previste; la definizione di un cronoprogramma chiaro e condiviso; l’attuazione di misure temporanee volte a migliorare le condizioni di sicurezza nell’immediato”.

“La sicurezza degli utenti della strada rappresenta un obiettivo prioritario e non differibile. Confidiamo in una risposta concreta e tempestiva, attraverso una collaborazione efficace tra tutti i livelli istituzionali coinvolti. Il contributo di figure come Gabbrielli e Ferrara testimonia l’importanza di un’azione condivisa e determinata – termina il comunicato -. Garantire infrastrutture sicure significa tutelare la vita delle persone e sostenere lo sviluppo del territorio”.

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