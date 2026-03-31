Otto borse di studio per neodiplomati al Nautico

Monte Argentario (Gr) – L’Associazione Marittimi Argentario, in collaborazione con il Comune di Monte Argentario, ha emanato un bando per l’assegnazione di 8 borse di studio destinate ai neodiplomati dell’Istituto Tecnico Nautico di Porto Santo Stefano. L’iniziativa è finalizzata a sostenere la formazione e l’inserimento professionale dei giovani del territorio nel settore marittimo, valorizzando al contempo la storica vocazione marinara dell’Argentario.

Le borse di studio copriranno, in tutto o in parte, i costi di iscrizione e frequenza a corsi di formazione professionale marittima riconosciuti, tra cui corsi STCW, corsi di specializzazione nautica e altri percorsi accreditati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’erogazione avverrà a rimborso delle spese documentate, secondo le modalità stabilite dall’Associazione promotrice.

Possono presentare domanda i giovani in possesso del diploma conseguito presso l’Istituto Tecnico Nautico di Porto Santo Stefano nell’anno scolastico 2024/2025, di età non superiore a 25 anni alla data di presentazione della domanda e che non siano assegnatari di altre borse di studio analoghe per la medesima finalità.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026, può essere inviata tramite PEC all’indirizzo ass.marittimiargentario@pec.it oppure consegnata a mano presso l’Associazione Marittimi Argentario contattando il referente al n. tel. 339/4512944.

I candidati dovranno allegare alla domanda : copia del documento di identità, copia del diploma o autocertificazione, curriculum vitae e lettera motivazionale.

Sul sito del Comune è disponibile il bando integrale con lo schema di domanda allegato