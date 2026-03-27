Turismo, il Comune: “Quasi 1 milione e 200mila presenze, dati in crescita sul territorio”

Grosseto. «I numeri ufficiali parlano chiaro e certificano ciò che molti operatori già percepivano sul campo: il turismo a Grosseto è in crescita». Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, commenta i dati aggiornati sulle presenze turistiche.

«Abbiamo sfiorato la soglia di 1.200.000 presenze, con un incremento sia della componente italiana sia di quella straniera – spiega il sindaco -. Un risultato importante, che premia il lavoro sinergico tra amministrazione e operatori del settore e che conferma l’attrattività del nostro territorio».

Sulla stessa linea l’assessore al turismo, Riccardo Megale: «Questi dati ufficiali devono far riflettere. Troppo spesso, in assenza di numeri consolidati, si leggono valutazioni affrettate e talvolta catastrofiste, che descrivono un turismo in difficoltà. La realtà, invece, dimostra esattamente il contrario».

«È fondamentale – prosegue Megale – avere la pazienza di attendere i dati certificati prima di esprimere giudizi, per rispetto verso un comparto che rappresenta una colonna portante della nostra economia».

Interviene anche l’assessore alle attività produttive, Bruno Ceccherini: «Diffondere dati negativi sul turismo senza avere il quadro ufficiale e definitivo significa fare una pessima pubblicità al territorio e danneggiare la sua promozione. È un atteggiamento che va cambiato. Serve maggiore responsabilità e attenzione, perché parlare di turismo significa parlare del lavoro e del futuro di tante imprese locali».

Il sindaco conclude: «Oggi possiamo esprimere soddisfazione e rinnovare la nostra fiducia nelle imprese del territorio, che con professionalità e dedizione contribuiscono a questi risultati. Allo stesso tempo guardiamo avanti con ottimismo, convinti che questa stagione possa essere ancora migliore».