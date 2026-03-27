“Il brutto anatroccolo”: lo spettacolo chiude la rassegna teatrale dedicata alle famiglie

Follonica (Grosseto). Si conclude con uno spettacolo poetico e ricco di significato la rassegna “Famiglie a teatro” al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, organizzata da Ad Arte Spettacoli per conto dell’amministrazione comunale, che in questi mesi ha registrato una grande partecipazione di piccoli spettatori e famiglie, confermandosi un appuntamento molto atteso e condiviso dalla comunità.

A chiudere il cartellone, domenica 29 marzo alle 17, sarà “Il brutto anatroccolo”, spettacolo di teatro d’attore e di figura, ispirato alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen e portato in scena da Nata Teatro.

La regia e il testo sono firmati da Livio Valenti, in scena insieme a Mirco Sassoli, con musiche di Lorenzo Bachini, pupazzi di Roberta Socci, luci di Iacopo Dicembrini e scenografia di Andrea Vitali. La durata è di 55 minuti ed è consigliato per un pubblico dai 4 agli 11 anni.

Lo spettacolo

Lo spettacolo conduce il pubblico nel “giardino delle uova pensierose”, un luogo fantastico in cui prendono forma sogni e speranze. Qui nasce un pulcino diverso dagli altri, rifiutato e costretto a intraprendere un viaggio fatto di incontri, ostacoli e scoperte. Una storia dolce e divertente che, attraverso il linguaggio del teatro di figura e l’uso dei pupazzi, affronta temi profondi come la crescita, l’accettazione di sé e il valore delle diversità, offrendo una narrazione capace di parlare sia ai bambini che agli adulti.

Il pomeriggio a teatro sarà arricchito, come di consueto, da una serie di attività gratuite che precedono la rappresentazione. Alle 15.30 sono previsti laboratori a teatro a cura della libreria bistrot AltriMondi, seguiti, alle 16.30, da una merenda a buffet offerta dal teatro, per trasformare l’appuntamento in un momento di incontro e condivisione per tutta la famiglia.

Prossimi appuntamenti

Il Teatro Fonderia Leopolda torna ad accogliere il pubblico venerdì 10 aprile, con l’ultimo spettacolo della stagione “La ricerca degli opposti”: sul palco saliranno Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio con “Plaza Suite”.

Informazioni e biglietti

Il costo del biglietto per “Il brutto anatroccolo” è di 5 euro e i biglietti possono essere acquistati al botteghino del Teatro Fonderia Leopolda, aperto ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, il giorno stesso dello spettacolo dalle 15.15 oppure online su www.leopolda.adarte.18tickets.it.

Per informazioni: www.teatrofonderialeopolda.it