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“I Suiseki”: la mostra sbarca alla Biblioteca Chelliana e al Museo di storia naturale

L'iniziativa, riconosciuta come meritevole per la città e di interesse pubblico, rientra nelle attività di valorizzazione culturale promosse dall'amministrazione comunale

di Redazione
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Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto espositivo “I Suiseki”, che si terrà a Grosseto dal 9 al 12 aprile alla Biblioteca Chelliana e in parte al Museo di storia naturale della Maremma.

L’iniziativa, riconosciuta come meritevole per la città e di interesse pubblico, rientra nelle attività di valorizzazione culturale promosse dall’amministrazione comunale. L’organizzazione e la gestione dell’evento avverranno in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, in particolare con il Museo di storia naturale della Maremma.

“La mostra sui Suiseki rappresenta un’iniziativa di grande valore culturale – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -, capace di offrire alla città un’occasione originale di scoperta e approfondimento. La collaborazione tra la Biblioteca Chelliana e il Museo di storia naturale della Maremma conferma la volontà di mettere in rete i nostri spazi culturali, rendendoli sempre più vivi e accessibili. Continuiamo a investire su proposte di qualità, in grado di arricchire l’offerta culturale e attrarre interesse da parte di cittadini e visitatori”.

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