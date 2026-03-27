Celebrazione di matrimoni e unioni civili, il Comune aggiorna il disciplinare: ecco le novità

Follonica (Grosseto). Novità per la celebrazione dei matrimoni le e delle unioni civili all’interno e all’esterno del palazzo comunale di Follonica.

“Abbiamo appena apportato alcune modifiche al disciplinare operativo dei matrimoni, anche accogliendo le sollecitazioni degli operatori economici del territorio follonichese: Follonica ha un bellissimo territorio, è appoggiato sul mare e offre scorci e location unici e romantici, per questo è una città fortemente scelta da coppie della zona, ma anche provenienti da molti comuni italiani e stranieri – dichiara l’assessore Azzurra Droghini, con delega alla promozione turistica – , e su questo vogliamo puntare, anche per assecondare e incentivare il turismo legato ai matrimoni e alle unioni civili. Abbiamo tenuto conto che negli anni si è presentata una graduale evoluzione del rito matrimoniale, avvertito non più come evento tradizionale, da farsi nelle giornate festive e nei luoghi ordinariamente destinati a tale funzione, ma come evento speciale da svolgersi tutti i giorni della settimana, nella sala consiliare e nelle sedi esterne, nella disponibilità del Comune di Follonica”.

Di fatto le modifiche riguardano un ampliamento della possibilità di celebrazione dei matrimoni rispetto ai giorni e alle fasce orarie, nelle sedi interne all’ente (sala consiliare, Museo Magma e giardino del Casello idraulico) e esterni. Infatti adesso i matrimoni, anche esterni, potranno essere celebrati tutti i giorni della settimana (salvo le date escluse primo e 6 gennaio, domenica e lunedì di Pasqua, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, 15 agosto, 15 novembre per San Leopoldo, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre) e fino alle 18.30.

“Questo comporterà la possibilità di sfruttare la suggestione dei tramonti sul mare, la bellezza delle celebrazioni sulla spiaggia e l’appagata voglia degli sposi di coronare il loro sogno rendendolo indimenticabile” aggiunge l’assessore Droghini.

Nessuna variazione per gli importi da versare da parte dei nubendi qualora già previsti.

“Si è trattato quindi di un’ottimizzazione delle location, dei giorni di celebrazione e delle ore di celebrazione – termina l’assessore -. Adesso il disciplinare è in uso, salvo il passaggio nel tavolo delle trattative sindacali per completare l’iter e tutelare anche gli uffici, il tutto al fine di raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’ente, dei nubendi e delle strutture ospitanti. Sono soddisfatta del risultato, che darà risposte alle coppie, alle strutture ricettive e anche alla struttura interna dell’ente”.