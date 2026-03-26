La città si rifà il look: nuovo arredo urbano e cura del verde dal centro alle periferie

Follonica (Grosseto). Un piano coordinato di interventi per rendere la città più accogliente, decorosa e vivibile in vista della stagione primaverile.

L’amministrazione comunale sta portando avanti in questi giorni un’importante operazione di restyling che coinvolge sia il cuore pulsante di Follonica che le aree più decentrate.

Ieri sono stati installati i nuovi arredi urbani in via Roma: nuove panchine e presto rastrelliere per biciclette (nelle prossime ore saranno posizionate), che puntano a migliorare l’estetica e la funzionalità del centro cittadino.

Un intervento che si inserisce in un quadro più ampio di manutenzione che vede squadre all’opera per la potatura e la cura dei principali giardini.

L’impegno dell’amministrazione non si ferma al centro. È infatti in corso un piano di sfalciatura dell’erba e cura del verde pubblico che interessa parchi e giardini in tutta la periferia.

L’obiettivo è chiaro: offrire a ogni cittadino, indipendentemente dal quartiere di residenza, un ambiente curato e fruibile in vista della Pasqua e dell’imminente stagione estiva.

In merito alla rimozione delle vecchie sedute, gli assessori Sandro Marrini (Decoro) e Azzurra Droghini (Pari opportunità) tengono a rassicurare la cittadinanza: “Le panchine rimosse, incluse quelle dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne e le altre decorate con finalità sociali, non spariranno. Attualmente sono in fase di manutenzione e restauro. Saranno presto ricollocate in un luogo simbolico appositamente individuato, per dare ancora più forza e centralità ai messaggi di civiltà e solidarietà che esse rappresentano. Nel caso fosse necessario, anche le scuole che hanno contribuito alla creazione delle panchine, saranno coinvolte nel loro recupero o al momento della ricollocazione nella nuova location”.