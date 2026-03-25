Incidente mortale sull’Aurelia, Bernardini: “Fare fronte comune per garantire sicurezza stradale”

Grosseto. “Alla luce purtroppo dell’ennesima tragedia che ha colpito quel tratto di strada, mi piacerebbe rivolgere un appello a tutte le istituzioni coinvolte. A tutti i nostri rappresentanti ed amministratori locali di ogni appartenenza politica. A partire dai rappresentanti parlamentari eletti, ai rappresentanti della Regione Toscana ed ai nostri amministratori locali. Facciamo della sicurezza dell’Aurelia un obiettivo comune”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rita Bernardini, consigliera comunale del gruppo misto di minoranza a Grosseto.

“Non trasformiamo questa ennesima tragedia in un terreno di scontro politico. Al contrario, deve farci unire e far uscire una voce all’unisono del nostro territorio in materia di sicurezza. Questo perché la vita umana non ha e non deve avere colore politico – sottolinea la nota -. Ad esempio, portare avanti un tavolo istituzionale permanente sull’ammodernamento del tratto di strada dell’Aurelia tra Ansedonia e Pescia Romana, coinvolgendo tutti i rappresentanti del territorio, il Governo e l’Anas, affinché si lavori con responsabilità e continuità alla messa in sicurezza di una strada che troppo spesso è protagonista di tragedie”.

“Nel corso degli anni non sono mancanti incontri e confronti istituzionali sul futuro dell’Aurelia, tuttavia è un problema che ci portiamo dietro da quasi 60 anni. Si sono susseguiti più Governi, quindi scaricare le responsabilità non è la soluzione giusta, bensì unirsi senza appartenenza. La sfida che mi piacerebbe porre oggi alle istituzioni ed alla politica è quella dell’unità e fare in modo che questo progetto della Tirrenica venga portato avanti – termina il comunicato -. Le vite umane ci chiedono questo”.