In arrivo l’ora legale: i nuovi orari di apertura al pubblico dei Parchi archeologici della Maremma

Grosseto. Con l’entrata in vigore dell’ora legale, a partire da domenica 29 marzo e fino al 24 ottobre 2026 i parchi archeologici della Maremma effettueranno i seguenti orari di apertura al pubblico.
Parco archeologico di Roselle:
- dal lunedì alla domenica dalle 9.45 alle 18.45 (ultimo ingresso alle 18.00);
- Info Point, sabato e domenica, dalle 9.45 alle 12.45;
- e-mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it;
- Tel. +39.0564.402403 | 331.6194577.
Parco archeologico e Museo archeologico nazionale di Cosa:
- lunedì chiuso;
- dal martedì alla domenica dalle 9.45 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18.00);
- e-mail pa-maremma.parcocosa@cultura.gov.it;
- tel. +39.0564.881421 | 335.1471086.
N.B.: Il Museo archeologico nazionale di Cosa è al momento chiuso per lavori di riallestimento, fino alla fine del mese di maggio.
Parco archeologico di Vetulonia (Tomba della Pietrera, Area Scavi Città – Poggiarello Renzetti, Costa Murata):
- lunedì chiuso;
- dal martedì alla domenica, dalle 9.45 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18.00);
- e-mail pa-maremma.parcovetulonia@cultura.gov.it;
- tel +39.331.6216340.
N.B.: la Tomba del Diavolino II è temporaneamente chiusa per lavori.
Maggiori informazioni sul sito parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/variazione-orario-di-apertura-al-pubblico-29-marzo-24-ottobre-2026/