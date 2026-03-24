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In arrivo l’ora legale: i nuovi orari di apertura al pubblico dei Parchi archeologici della Maremma

di Redazione
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Grosseto. Con l’entrata in vigore dell’ora legale, a partire da domenica 29 marzo e fino al 24 ottobre 2026 i parchi archeologici della Maremma effettueranno i seguenti orari di apertura al pubblico.

Parco archeologico di Roselle:

  • dal lunedì alla domenica dalle 9.45 alle 18.45 (ultimo ingresso alle 18.00);
  • Info Point, sabato e domenica, dalle 9.45 alle 12.45;
  • e-mail pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it;
  • Tel. +39.0564.402403 | 331.6194577.

Parco archeologico e Museo archeologico nazionale di Cosa:

  • lunedì chiuso;
  • dal martedì alla domenica dalle 9.45 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18.00);
  • e-mail pa-maremma.parcocosa@cultura.gov.it;
  • tel. +39.0564.881421 | 335.1471086.

N.B.: Il Museo archeologico nazionale di Cosa è al momento chiuso per lavori di riallestimento, fino alla fine del mese di maggio.

Parco archeologico di Vetulonia (Tomba della Pietrera, Area Scavi Città – Poggiarello Renzetti, Costa Murata):

  • lunedì chiuso;
  • dal martedì alla domenica, dalle 9.45 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18.00);
  • e-mail pa-maremma.parcovetulonia@cultura.gov.it;
  • tel +39.331.6216340.

N.B.: la Tomba del Diavolino II è temporaneamente chiusa per lavori.

Maggiori informazioni sul sito parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/variazione-orario-di-apertura-al-pubblico-29-marzo-24-ottobre-2026/

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