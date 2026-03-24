“L’arte di scomparire”: è uscito il libro di don Marco Gentile

Grosseto. Un'”assenza” che in realtà è forma di comunione perché favorisce l’armonizzarsi di parole, gesti, silenzi, segni che “fanno” la liturgia, la quale – a sua volta – è culmine e fonte della vita di ogni credente e della Chiesa.

È questo lo “spartito” sul quale si snoda “L’arte di scomparire”, il libro scritto dal sacerdote grossetano don Marco Gentile (Edizioni San Paolo). 35 anni, Dottorando al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, direttore dell’ufficio liturgico della diocesi di Grosseto, maestro delle celebrazioni liturgiche della cattedrale e parroco di Maria SS. Addolorata, don Marco ha realizzato un lavoro che tiene insieme teologia, esperienza e suggerimenti concreti. Il testo non è solo un manuale per cerimonieri, ma una riflessione per tutti i cristiani che desiderano riscoprire nell’Eucaristia non un precetto, ma un incontro vivo.

Il libro

Il libro – inserito nella collana “Strumenti formativi” – si sviluppa in undici capitoli e un’ampia appendice ricca di curiosità storiche. Al cuore del lavoro c’è la consapevolezza che quello del cerimoniere è un servizio che educa: egli diventa un “pedagogo della liturgia”, aiutando a scoprire che dietro ogni gesto si cela un mistero e che il rito appartiene alla Chiesa intera, non al singolo.

“Con questo libro ho voluto sottolineare come la liturgia non sia una teoria da spiegare, ma un’esperienza vitale da abitare con stupore – spiega don Marco Gentile -. Il cerimoniere, scomparendo, si mette al servizio di una ‘danza’ che non appartiene a lui, ma alla Chiesa Sposa. L’obiettivo è recuperare quella partecipazione piena e consapevole a cui ci ha chiamato il Concilio Vaticano II, fuggendo da personalismi e soggettivismi per riscoprire la bellezza dei segni. Come diceva Paolo VI, la liturgia è la ‘prima scuola del nostro animo’, il luogo dove la vita di Dio ci viene comunicata”.

Don Marco tocca anche altri aspetti, a partire dal ministero della bellezza – che rifugge tanto l’estetismo quanto la sciatta banalità – per arrivare alla necessità di formare gruppi liturgici parrocchiali che sappiano custodire, con libertà e obbedienza, il mistero della fede, passando per il rapporto giovani-parrocchie, il servizio all’unità che sta al fondamento della liturgia, i luoghi dell’azione liturgica (altare, ambone, sede, aula liturgica), come si prepara una celebrazione, come “correggere il tiro” durante e i gesti da compiere al termine della liturgia. Primo fra tutti la custodia del dono ricevuto.

Un testo, dunque, che accompagna a riscoprire il dono della Messa e che può fare da bussola anche in preparazione ai riti della Settimana santa.