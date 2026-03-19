Cna chiama a raccolta i giovani innovatori: ecco la terza edizione del concorso “IdeArti”

Grosseto. Cna Grosseto chiama a raccolta i giovani innovatori e lo fa con la terza edizione di “IdeArti”, il concorso rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 16 ai 25 anni con un’idea di impresa da realizzare. L’iniziativa, arrivata ormai alla sua terza edizione, è pensata per sostenere le migliori idee imprenditoriali, non solo con un premio in denaro ma, soprattutto, con un percorso di affiancamento e mentorship pensato per dare agli aspiranti imprenditori gli strumenti per coronare il loro sogno e avviare la propria attività.

“Il concorso – spiega la referente per Cna Grosseto, Elena Dolci – rientra nel progetto ‘Artigiani del futuro’, che portiamo avanti da tempo per favorire un dialogo tra le imprese e le nuove generazioni, in particolare gli studenti delle scuole del territorio. Un modo per favorire il passaggio generazionale d’impresa, ma anche per far capire che fare impresa è possibile, con gli strumenti giusti e con un adeguato supporto, perché a volte basta avere la capacità di presentare bene la propria idea, intercettare un finanziamento e creare collaborazioni efficaci perché quello che può sembrare un semplice sogno nel cassetto diventi un’occasione concreta di impiego”.

Il concorso

Il concorso, le cui iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio prossimo e al quale si può aderire online, si rivolge quindi agli studenti degli istituti superiori, agli studenti universitari, ma anche a giovani inoccupati o impiegati in altri settori. I partecipanti possono presentarsi singolarmente o in gruppi.

Oltre a potersi aggiudicare un montepremi complessivo di 1500 euro, le migliori idee presentate e selezionate da un gruppo di esperti di economia, innovazione e imprenditorialità, individuati dall’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa grossetana, saranno poi sviluppate attraverso un percorso formativo in cui i partecipanti potranno acquisire le competenze per dare davvero corpo alle idee.

“Ci auguriamo, come nelle precedenti edizioni – dice Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto –, che la partecipazione sia numerosa, perché anche questa iniziativa, come le molte altre che portiamo avanti insieme agli istituti scolastici del territorio, è un modo per creare sinergia e sostenere chi è intimorito all’idea di intraprendere un percorso di questo tipo. Fare impresa è impegnativo e può sembrare difficile, ma spesso il supporto necessario e il sostegno di altri professionisti fanno la differenza e noi desideriamo che questo messaggio sia ben compreso dai giovani che vivono sul nostro territorio”.

Tutte le informazioni e il modulo per candidarsi sono disponibili sul sito www.cnagrosseto.it.