Verso le amministrative, Ugo Lotti si ricandida a sindaco: “E’ il momento di ripartire”

Sorano (Grosseto). Ugo Lotti si ricandida a sindaco di Sorano con la lista civica “Insieme si riparte”. La decisione arriva dopo il periodo di commissariamento, con l’obiettivo di riprendere il lavoro amministrativo avviato nel 2024 e completare gli interventi rimasti sospesi.

“La candidatura – spiega Lotti – nasce anche dalle richieste di una parte della comunità locale, che ha sollecitato il ritorno a una guida politica stabile dopo mesi di stallo. Mi ricandido per senso di responsabilità verso il territorio e i cittadini. In questi mesi ho raccolto l’invito a proseguire il lavoro avviato: ci sono progetti da portare a termine e risultati da consolidare”.

Lotti torna anche sulle cause del commissariamento, definendolo una fase che ha bloccato l’attività amministrativa e rallentato lo sviluppo del territorio.

“La responsabilità – sostiene – è legata alla scelta di alcuni componenti della maggioranza di lasciare il mandato, determinando l’interruzione dell’azione di governo”.

Una responsabilità chiara, che non è riconducibile al sindaco, ma alle scelte di alcuni componenti della maggioranza che hanno deciso di abbandonare il mandato ricevuto dai cittadini, venendo meno agli impegni assunti e determinando di fatto il commissariamento dell’ente.

Ora, aggiunge, “è il momento di ripartire”, puntando su stabilità e continuità amministrativa.

La lista “Insieme si riparte” si presenta come un gruppo di candidati con competenze diverse e un’impostazione pragmatica. Tra le priorità indicate: il completamento degli interventi già finanziati, il rafforzamento dei servizi e il mantenimento di un rapporto diretto con i cittadini.

“Vogliamo lavorare in modo concreto, ascoltando il territorio e dando risposte efficaci”, conclude Lotti.

I candidati della lista

Accanto al candidato sindaco, la lista è composta da Daniele Baldelli, Samanta Barzi, Sergio Carrucola, Giorgio Giulietti, Danilo Goscilo, Roxana Madalina Lungu, Jolie Mangay Mpintal, Monica Morgiani, Luciano Nucci, Martina Nucci, Sabina Riondato e Catia Romagnoli.