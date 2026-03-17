Unarma, nasce l’ufficio pari opportunità: alla guida una donna Carabiniere in servizio a Grosseto

Grosseto. Unarma – Associazione sindacale Carabinieri rafforza in Toscana il proprio impegno sul tema delle pari opportunità con la nascita dell’ufficio regionale dedicato che vedrà alla guida Mariamontagna Sollazzo, Carabiniere in servizio nella provincia di Grosseto, dottoressa in Giurisprudenza e madre di una bambina di otto anni, eletta come consigliera regionale.

La nomina è avvenuta nel corso dell’ultima riunione dell’organismo regionale e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di attenzione verso la tutela e la valorizzazione del personale femminile all’interno dell’Arma dei Carabinieri. Sollazzo ha maturato diverse esperienze nell’ambito delle Forze Armate e, nel nuovo incarico, intende prestare particolare attenzione alle esigenze delle donne e, in particolare, delle mamme in uniforme.

«Le donne sono una realtà consolidata dell’istituzione – ha dichiarato – e ascoltarne le esigenze significa migliorare il servizio e la qualità del lavoro. Parlare oggi di pari opportunità significa accompagnare i percorsi professionali delle colleghe e contribuire a creare condizioni di lavoro rispettose e capaci di valorizzarne le competenze. La presenza femminile nell’Arma dei Carabinieri è oggi sempre più significativa anche nei reparti e nelle stazioni territoriali, dove molte colleghe svolgono quotidianamente attività operative e di prossimità con i cittadini».

«L’istituzione dell’ufficio delle pari opportunità rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita della nostra organizzazione. Vogliamo rafforzare l’ascolto del personale e offrire un contributo concreto su un tema sempre più centrale all’interno dell’Arma dei Carabinieri», ha dichiarato il segretario generale regionale di Unarma Toscana, Costantino Fiori.

Un incarico che rafforza l’impegno di Unarma Toscana nella valorizzazione delle professionalità e nell’ascolto del personale. A Mariamontagna Sollazzo i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico da parte del sindacato.