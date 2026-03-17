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“Reliquie”: le opere di Elisa Bardi in mostra

L'esposizione si terrà alla Galleria Eventi di Grosseto

di Redazione
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Grosseto. L’associazione culturale Eventi annuncia la mostra personale di Elisa Bardi, intitolata “Reliquie”.

L’esposizione si terrà nella sede dell’associazione in via Varese 18, nel centro storico di Grosseto, dal 21 al 29 marzo. L’inaugurazione avrà luogo sabato 21 marzo alle 17.30.

Per l’occasione è prevista una degustazione a firma della Cantina Santa Lucia con due etichette che celebrano il territorio maremmano:

  • “Santa Lucia”, 100% Ansonica;
  • “Losco”, a base di Sangiovese.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni, dalle 17.30 alle 19.30.

La mostra

La mostra accompagna i visitatori nell’universo criptico ed evocativo dell’artista che, attraverso tavole anacronistiche, evoca un futuro anteriore e un passato remoto in cui scienza e spiritualità si fondono in una visione olistica, dando origine a una sorta di fisica esoterica. La quintessenza della sua poetica risiede nella concezione dualistica dell’esistenza: macro e microcosmo, naturale e soprannaturale, spirito e materia, fino ad arrivare alla dimensione dello spazio-tempo.

Le creazioni di Elisa Bardi custodiscono un mistero che aspira a essere rivelato; per decifrarlo dobbiamo affidarci alla capacità dell’essere umano di giungere alle cose essenziali attraverso l’intuizione.

Link all’evento: https://www.facebook.com/share/18HA9JoB9a/ 

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