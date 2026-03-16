Comunicare meglio le allerte: a Grosseto l’ultimo ProterinaLab di Anci Toscana

Grosseto. Dopo Massa, Lucca, Pisa e Livorno, sarà Grosseto a ospitare l’appuntamento finale di ProterinaLab di Anci Toscana: una giornata di confronto sulla comunicazione delle allerte aperta ad amministratori, tecnici di Protezione Civile, staff dell’Urp, responsabili del Coc, comunicatori pubblici e volontari, con un approccio fortemente interattivo.

I partecipanti lavoreranno in gruppi misti alternando momenti di approfondimento ed esercitazioni su casi reali, affiancati dal sindaco di San Casciano Val di Pesa e delegato alla Protezione Civile di Anci Toscana, Roberto Ciappi, dalla giornalista Chiara Bianchini, dall’esperto Paolo Masetti e da Valentina Bucchi, dell’ufficio Europa di Anci Toscana.

I laboratori si svolgeranno mercoledì 18 marzo, dalle 10.00 alle 16.00 (con light lunch offerto alle 13.00) nella Sala Eden del Bastione Garibaldi, sulle Mura medicee di Grosseto.

Partecipazione gratuita, posti limitati.