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Referendum, il Pd: “Strappati i nostri manifesti per il No, calpestati i diritti dei cittadini”

Questa mattina, il segretario del Partito Democratico di Follonica, Matteo Iannitelli, e i membri della segreteria Lorenzo Lorenzi e Luigi Mosca hanno affisso nuovamente i manifest

di Redazione
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Follonica (Grosseto). La segreteria del Pd di Follonica condanna fermamente gli atti vandalici che hanno portato alla lacerazione e alla rimozione dei manifesti che invitavano a votare per il No al referendum del 22 e 23 marzo 2026, nello spazio elettorale di Pratoranieri.

Questa mattina, il segretario del Partito Democratico di Follonica, Matteo Iannitelli, e i membri della segreteria Lorenzo Lorenzi e Luigi Mosca hanno affisso nuovamente i manifesti che erano stati tolti negli spazi elettorali previsti per legge.

«Esprimiamo rammarico per quanto accaduto, colpendo un manifesto non si straccia solo un pezzo di carta, ma si calpesta il diritto delle cittadine e dei cittadini ad informarsi e a partecipare al dibattito pubblico – affermano Iannitelli, Lorenzi e Mosca. Si tratta di atti che evidenziano un clima politico sempre più teso, dove non sembra essere ammesso il confronto tra posizioni discordanti. Questa mattina abbiamo subito provveduto alla sostituzione dei manifesti mancanti e continueremo a lavorare per sostenere le ragioni del No. Democrazia è rispetto, non vandalismo».

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