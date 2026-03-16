Elezioni provinciali, i Giovani Democratici: “La parabola politica di Casamenti è al capolinea”

Orbetello (Grosseto). “L’esito delle elezioni provinciali di Grosseto non lascia spazio a interpretazioni: la riconferma di Francesco Limatola e la pesante debacle di Andrea Casamenti rappresentano la naturale e inevitabile conseguenza di una parabola politica ormai giunta al capolinea”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Porta, segretario dei Giovani Democratici di Orbetello.

“Quanto avevamo denunciato come Giovani Democratici di Orbetello alla vigilia del voto ha trovato una conferma puntuale e clamorosa nei numeri e nei fatti – continua la nota -. La candidatura di Casamenti, nata come tentativo di trovare un approdo sicuro lontano dal giudizio diretto dei cittadini orbetellani, si è infranta contro la realtà di un’immagine politica ormai compromessa non solo a livello locale, ma sull’intero scenario provinciale. È evidente che la disfatta totale registrata nel Comune di Orbetello ha pesato come un macigno, rendendo il sindaco un profilo non più spendibile neanche per la sua stessa coalizione. Il dato politico più rilevante che emerge da queste urne è la spaccatura profonda e ormai insanabile all’interno del centrodestra. I voti mancati che hanno portato alla sconfitta di Casamenti provengono proprio da quelle forze politiche, come Fratelli d’Italia e Forza Italia, che solo in apparenza figurano come alleate, ma che nei fatti hanno preso le distanze da una figura percepita come un peso elettorale e amministrativo”.

“La provincia di Grosseto ha rifiutato di diventare il paracadute per un’amministrazione che ha perso il contatto con la realtà, aprendo di fatto nuovi e interessanti scenari per le prossime amministrative a Orbetello, dove il cambiamento appare oggi più che mai necessario e possibile. Esprimiamo dunque profonda soddisfazione per la vittoria di Francesco Limatola, una figura che ha saputo incarnare serietà e visione strategica, doti che sono mancate totalmente nella proposta avversaria – termina il comunicato –. La sua conferma alla guida della Provincia rappresenta una speranza concreta per il futuro del nostro territorio e una garanzia di buona amministrazione per tutti i Comuni della Maremma. Come Giovani Democratici, guardiamo con entusiasmo a questo risultato, pronti a lavorare affinché l’onda del rinnovamento e della competenza che ha premiato Limatola possa presto travolgere anche il Comune di Orbetello, liberandolo da una gestione che non gode più nemmeno della fiducia dei propri partner di governo”.