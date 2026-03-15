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Siena–Grosseto, sopralluogo di Giani: “I lavori proseguono, opera terminata entro il 2027”

di Redazione
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Grosseto. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha effettuato un sopralluogo questa mattina nel comune di Civitella Paganico per verificare l’avanzamento dei lavori funzionali al raddoppio della carreggiata della strada statale 223 Siena – Grosseto. Un intervento atteso e strategico per migliorare sicurezza, collegamenti e sviluppo del territorio, rafforzando un’infrastruttura fondamentale per la mobilità regionale e non solo.

“Proseguono i lavori – ha dichiarato Gianiper una delle innovazioni infrastrutturali più importanti della Toscana: la costruzione delle quattro corsie, pronte a fine 2027, che consentiranno di collegare la parte più meridionale della regione con Siena e poi con Firenze con un opera moderna e pensata per una viabilità più scorrevole”.

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