“Referendum giustizia: perché votare no”, 5 Stelle, Psdi e Giuristi Democratici organizzano un incontro pubblico

Grosseto. Continua la campagna promossa anche in Maremma dai soggetti impegnati a livello nazionale a supporto del comitato della società civile per il no al referendum costituzionale.

“Nella settimana che si prospetta come la più calda a causa della politicizzazione del quesito referendario ad opera della maggioranza di centrodestra – si legge in una nota del comitato per il no -, un nuovo incontro pubblico per approfondire una riflessione sugli aspetti giuridici e costituzionali è messo in agenda per le ore 10.30 di lunedì 16 marzo nella cornice del centro storico di Grosseto”.

“A guidare le riflessioni sulle conseguenze derivanti dalla modifica cumulativa di ben sette articoli della Costituzione italiana, provvederanno insieme Massimo De Felice, portavoce dei Giuristi Democratici di Grosseto, Mauro Pasquali, coordinatore provinciale del Psdi, e Daniela Castiglione, delegata referendaria per la provincia di Grosseto del Movimento 5 Stelle – prosegue il comunicato -. Il dibattito, a pochi giorni dal voto, si accende dunque ancor di più. Con il capoluogo maremmano che diventerà, durante la medesima mattinata, terreno di confronto tra contrari e favorevoli alla presenza di esponenti della politica nazionale”.

“Infatti, poco prima dell’arrivo in città del Ministro della Giustizia del Governo Meloni, autore e primo firmatario della contestata legge Nordio sulla ‘cosiddetta separazione delle carriere dei magistrati’, ad alcune centinaia di metri per l’evento a supporto delle ragioni del ‘No’ al Caffè Carducci promosso da Giuristi Democratici, Movimento 5 Stelle e Psdi, sarà prevista la presenza del segretario nazionale del Partito Socialista Democratico Italiano, Mario Calì, al quale, dopo le domande del pubblico e dei giornalisti invitati all’evento – termina la nota -, verranno affidate le conclusioni dell’evento informativo”.