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“Intelligenza artificiale: capire per scegliere consapevolmente”, conferenza al Polo universitario

L'iniziativa è in programma lunedì 16 marzo

di Redazione
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Grosseto. Lunedì 16 marzo, alle 17, nell’Aula delle Colonne alla Fondazione Polo universitario grossetano, il professor Nello Sorrentino terrà una conferenza dal titolo “Intelligenza artificiale: capire per scegliere consapevolmente”.

“L’intelligenza artificiale – afferma il professore è sempre più presente nei processi decisionali che attraversano la vita quotidiana, il lavoro e l’istruzione. Questa conferenza propone una lettura accessibile e non necessariamente tecnica dell’IA, chiarendone il funzionamento generale, gli ambiti di applicazione e i limiti attuali. L’obiettivo è offrire strumenti di comprensione critica per orientarsi tra opportunità e rischi, sviluppando una consapevolezza utile a compiere scelte informate e responsabili”.

Nello Sorrentino è un professionista con esperienza nelle tecnologie digitali e nello sviluppo web, formatosi all’Università di Napoli “Federico II”. Dal 2020 insegna informatica all’Isis “Fossombroni” di Grosseto.

L’evento è organizzato dalla società Dante Alighieri di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano.

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