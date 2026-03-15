“Intelligenza artificiale: capire per scegliere consapevolmente”, conferenza al Polo universitario

Grosseto. Lunedì 16 marzo, alle 17, nell’Aula delle Colonne alla Fondazione Polo universitario grossetano, il professor Nello Sorrentino terrà una conferenza dal titolo “Intelligenza artificiale: capire per scegliere consapevolmente”.

“L’intelligenza artificiale – afferma il professore – è sempre più presente nei processi decisionali che attraversano la vita quotidiana, il lavoro e l’istruzione. Questa conferenza propone una lettura accessibile e non necessariamente tecnica dell’IA, chiarendone il funzionamento generale, gli ambiti di applicazione e i limiti attuali. L’obiettivo è offrire strumenti di comprensione critica per orientarsi tra opportunità e rischi, sviluppando una consapevolezza utile a compiere scelte informate e responsabili”.

Nello Sorrentino è un professionista con esperienza nelle tecnologie digitali e nello sviluppo web, formatosi all’Università di Napoli “Federico II”. Dal 2020 insegna informatica all’Isis “Fossombroni” di Grosseto.

L’evento è organizzato dalla società Dante Alighieri di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano.