Taglio dell’erba, Scarlino nel Cuore: “Il Comune si muova in tempo per Pasqua”

Scarlino (Grosseto). Con l’approssimarsi delle festività pasquali, il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore lancia un appello all’amministrazione comunale affinché si programmi per tempo un intervento capillare di cura del verde pubblico, con particolare attenzione alle vie di maggior passaggio.

“L’esperienza dello scorso anno, quando il taglio dell’erba non è stato eseguito in modo soddisfacente, deve servire da lezione – dichiarano i rappresentanti di Scarlino nel Cuore -. Pasqua rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità e per l’accoglienza turistica: presentare un territorio curato e ordinato è un biglietto da visita necessario che Scarlino non può permettersi di sbagliare”.

Il gruppo sollecita quindi un intervento preventivo che non si limiti alle aree centrali: “Chiediamo che l’amministrazione si attivi immediatamente affinché tutte le vie di accesso e i percorsi principali siano puliti e decorosi prima dell’inizio delle festività. La manutenzione ordinaria non deve essere rincorsa, ma programmata con serietà per garantire ai cittadini e ai visitatori la bellezza che il nostro territorio merita”.