Home Colline MetallifereTaglio dell’erba, Scarlino nel Cuore: “Il Comune si muova in tempo per Pasqua”
Colline MetalliferePoliticaPolitica Colline MetalliferePolitica Grosseto

Taglio dell’erba, Scarlino nel Cuore: “Il Comune si muova in tempo per Pasqua”

"Non ripetiamo gli errori dell'anno scorso"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Scarlino (Grosseto). Con l’approssimarsi delle festività pasquali, il gruppo consiliare Scarlino nel Cuore lancia un appello all’amministrazione comunale affinché si programmi per tempo un intervento capillare di cura del verde pubblico, con particolare attenzione alle vie di maggior passaggio.

“L’esperienza dello scorso anno, quando il taglio dell’erba non è stato eseguito in modo soddisfacente, deve servire da lezione – dichiarano i rappresentanti di Scarlino nel Cuore -. Pasqua rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità e per l’accoglienza turistica: presentare un territorio curato e ordinato è un biglietto da visita necessario che Scarlino non può permettersi di sbagliare”.

Il gruppo sollecita quindi un intervento preventivo che non si limiti alle aree centrali: “Chiediamo che l’amministrazione si attivi immediatamente affinché tutte le vie di accesso e i percorsi principali siano puliti e decorosi prima dell’inizio delle festività. La manutenzione ordinaria non deve essere rincorsa, ma programmata con serietà per garantire ai cittadini e ai visitatori la bellezza che il nostro territorio merita”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Piazza Garibaldi, il Pci: “Ritardi nei lavori, cittadini...

Parco delle Colline Metallifere: nuovo appuntamento con il...

Referendum giustizia: incontro pubblico del centrodestra per illustrare...

Referendum: anche in Maremma iniziativa dei 5 Stelle...

Festa della Liberazione, i Giovani Democratici: “Il sindaco...

Referendum sulla riforma della giustizia: un incontro per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: