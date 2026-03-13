“Malamore e altro”: Mauro Mazzolai presenta il suo libro

Braccagni (Grosseto). Domani, sabato 14 marzo, alle 17, il centro sociale “Gli Anta Aps” di Braccagni ospiterà la presentazione di “Malamore e altro” edito da Heimat, il recente lavoro letterario di Mauro Mazzolai, medico e scrittore che da anni affianca alla professione sanitaria una riflessione profonda sulle dinamiche affettive e sulla fragilità umana.

Il volume raccoglie storie di relazioni complicate, segnate da egoismi, dipendenze emotive e incapacità di accettare la fine di un legame: un tema quanto mai attuale, che Mazzolai affronta con sguardo clinico, ma anche con sensibilità narrativa.

All’incontro interverranno Robi Giannini, presidente di “Gli Anta Aps”, il giornalista Carlo Vellutini e l’editore Cesare Moroni, che dialogheranno con l’autore per approfondire i nodi centrali del libro, tra cui la responsabilità individuale nella violenza relazionale, il peso culturale del possesso, la necessità di un cambiamento collettivo per prevenire derive tossiche e comportamenti distruttivi.

La presentazione sarà anche un’occasione per riflettere sul ruolo della comunità nel riconoscere e contrastare le forme di “malamore” che attraversano la società contemporanea.

Al termine dell’iniziativa è previsto un buffet offerto ai partecipanti.