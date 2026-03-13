Piazza Garibaldi, Mazzocco: “Lavori in forte ritardo, Marconi nega l’evidenza”

Massa Marittima (Grosseto). Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione a Massa Marittima, torna sul tema dei lavori di pavimentazione in piazza Garibaldi dopo la risposta del sindaco Irene Marconi e anticipa un’altra questione importante non solo per i massetani, ma per tutto il territorio: “I lavori di consolidamento antisismico e antincendio all’ospedale Sant’Andrea che sono in pesantissimo ritardo”.

“Oggi il sindaco risponde sulla questione dei lavori in piazza attaccando me e dicendo che non c’è alcun problema e alcun ritardo – spiega Mazzocco -. Ora, basta leggere la data di fine lavori per capire che forse qualche problema c’è e sicuramente c’è un bel ritardo. Perché negare l’evidenza? Pasqua è alle porte e i lavori dovevano essere finiti per un cantiere che mi scappa da ridire a definirlo tale, è un fazzolettino di pavimentazione. Gli operatori turistici e commerciali hanno diritto di sapere o no, visto che ci rimettono di persona? No, è tutto normale, questa è la risposta. Giudicate voi”.

“Poi parleremo dei lavori al Sant’ndrea, anche li era stato promesso un monitoraggio continuo e un rendiconto preciso ai cittadini. Dovevano finire tra due mesi e non sono nemmeno a metà. Avete saputo niente? Tutto normale anche lì. Perché questo atteggiamento – conclude Mazzocco -, al quale purtroppo i cittadini si sono assuefatti? Perché il sindaco non chiama in causa la Asl, per i lavori all’ospedale e per il suo continuo inesorabile declino, o la Sopraintendenza se, come dice, sono i responsabili di questi ritardi? Perché piuttosto attacca me che invece li indico? Anche qui, vista la domanda retorica, lascio giudicare a voi”.