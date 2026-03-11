“ConTatto – Io, il buio e la fisioterapia”: Paolo Boccia presenta il suo libro

Grosseto. Prosegue al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto il ciclo degli “Aperitivi letterari” nel museo, il format che unisce presentazioni editoriali e incontri con gli autori promosso con l’associazione Letteratura e dintorni.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 12 marzo, alle 18.00, negli spazi del museo, con la presentazione di “ConTatto – Io, il buio e la fisioterapia” (edizioni Le Lettere) di Paolo Boccia, introdotto dalla giornalista Lina Senserini.

Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto 2 euro) e comprende una degustazione di vini del Podere 414, oltre al libero accesso alla Collezione Luzzetti e alle mostre temporanee in corso.

Il libro

Dopo il successo della sua autobiografia “Dal mio punto di vista”, Paolo Boccia torna in libreria con un libro che racconta il suo lungo percorso professionale di fisioterapista, dagli esordi al Cto di Firenze fino all’esperienza maturata nel corso di oltre trent’anni di attività. “ConTatto” è una riflessione sul significato più profondo della cura. Nel libro, Boccia descrive infatti la fisioterapia come un processo che coinvolge corpo e mente in modo unitario, in cui il rapporto tra terapeuta e paziente assume un ruolo centrale.

Due sono gli elementi che guidano questo percorso: l’ascolto, come capacità di comprendere le tensioni e le cause profonde del malessere, e l’energia che si genera nella relazione di fiducia tra chi cura e chi è curato. Attraverso aneddoti, incontri e situazioni vissute nel corso della sua carriera, l’autore restituisce con uno stile diretto e ironico il lato più umano della sua esperienza professionale.