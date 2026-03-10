Un ecografo di ultima generazione per la Lilt: è stato donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio

Grosseto. Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la Lilt di Grosseto si è dotata di un ecografo multidisciplinare “4K” di ultima generazione, top di gamma, con Intelligenza Artificiale e pre-set specialistici dedicati alle diverse discipline.

Alla presentazione del nuovo elettromedicale sono intervenuti, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Carlo Vellutini, consigliere di amministrazione, e Francesca Peri, membro del comitato di indirizzo, ai quali va il sentito ringraziamento della Lilt per il prezioso contributo e la vicinanza dimostrati all’associazione.

Presente l’assessore al sociale del Comune di Grosseto, Carla Minacci, che da sempre sostiene la Lilt Grosseto e le iniziative a favore della salute dei cittadini.

“La prevenzione è il primo passo per prendersi cura della propria salute – sottolinea il direttore della Lilt di Grosseto, Barbara Bricca – e questo strumento di ultima generazione permetterà di effettuare ecografie ed esami diagnostici ancora più precisi ed efficaci, contribuendo a individuare eventuali patologie in modo sempre più tempestivo”.

Il collaudo e la preparazione dei preset sono a cura dell’ingegner Cristiano Brocchi, con la collaborazione del dottor Ugo Marrucci, specialista in Ostetricia e Ginecologia.

Il presidente della Lilt Renzo Giannoni sottolinea “l’importante sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ormai da anni ci dedica attenzione e risorse, dimostrando grande sensibilità verso il volontariato e gli enti del terzo settore; con questa nuova dotazione la Lilt di Grosseto rafforza ulteriormente il proprio ruolo a fianco della sanità pubblica nell’impegno nella prevenzione e si conferma sempre di più un punto di riferimento per la cittadinanza”.