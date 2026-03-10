Grosseto-Siena: aperto al traffico un nuovo viadotto

Grosseto. Anas ha aperto al traffico il nuovo viadotto “La Coscia”, realizzato nell’ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 “di Paganico” (E78 Grosseto-Siena).

A partire da oggi, il traffico è quindi deviato a doppio senso di marcia sul nuovo viadotto, per consentire i lavori di ammodernamento della carreggiata esistente.

L’opera è costituita da otto campate, per una lunghezza complessiva di 475 metri, ed è stata realizzata con sistema misto acciaio-calcestruzzo. La sezione stradale è costituita da due corsie da 3,75 metri ciascuna, oltre a una banchina da 1,75 metri e una seconda banchina variabile da 0,5 a 1,7 metri a seconda del raggio di curvatura del tracciato, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale tra 9,75 e 10,95 metri.

Una volta completato l’ammodernamento della carreggiata esistente, il nuovo viadotto costituirà la carreggiata in direzione Siena.

Il lotto 4 interessa un tratto di 2,8 chilometri e congiunge due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro.

Gli interventi comprendono 8 viadotti (4 in direzione Siena e 4 in direzione Grosseto) per una lunghezza complessiva di 1,8 chilometri, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.

Il completamento dei lavori è previsto entro il primo semestre 2027.