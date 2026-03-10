“Csen Danza Città di Grosseto”: il Comune concede il patrocinio alla manifestazione

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha concesso il patrocinio oneroso alla Asd Rosso Amaranto per la realizzazione dell’evento “Csen Danza Città di Grosseto”, giunto alla quinta edizione e in programma il 15 marzo al Teatro degli Industri.

L’amministrazione comunale collaborerà all’iniziativa mettendo a disposizione gratuitamente il teatro per la giornata dell’evento e supportando la promozione attraverso l’ufficio stampa istituzionale. Il Comune partecipa quindi come copromotore della manifestazione.

L’organizzazione e la gestione dell’evento, comprese tutte le spese e gli aspetti logistici e di sicurezza, saranno invece a carico dell’associazione sportiva Rosso Amaranto.

“Il Comune di Grosseto – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti – sostiene con convinzione iniziative che promuovono la cultura e lo sport e che valorizzano i nostri spazi cittadini. La quinta edizione di ‘Csen Danza Città di Grosseto’ rappresenta un appuntamento importante per il mondo della danza e per tanti giovani che trovano in queste manifestazioni un’occasione di crescita, confronto e condivisione. Il Teatro degli Industri si conferma così un luogo vivo e aperto alla città, capace di ospitare eventi che arricchiscono l’offerta culturale del territorio.”

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione della danza e di valorizzazione delle attività culturali e sportive sul territorio.