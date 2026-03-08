Home Costa d'argentoIncidente sull’Aurelia: quattro persone ferite
Costa d'argentoCronacaCronaca Costa d'ArgentoCronaca GrossetoGrosseto

Incidente sull’Aurelia: quattro persone ferite

Ieri sera, alle 19.45, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Orbetello (Grosseto). Incidente stradale lungo l’Aurelia.

Ieri sera, alle 19.45, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Sul posto, sono intervenute un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Albinia, due ambulanze Blsd della Croce Rossa di Monte Argentario e di Grosseto.

Al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto sono stati trasportati un uomo e una donna di 20 anni, in codice 2, una donna di 20 anni e un uomo di 44 anni, in codice 3.

Sul lungo dell’incidente intervenute anche le forze dell’ordine.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Cuore di corallo”: Daniela Mastrocinque e Marosella Di...

Guerra in Iran, Cna Fita: “Stangata per gli...

Il fiume Ombrone scrigno di biodiversità: ecco gli...

Referendum sulla giustizia, Picchi: “Separazione delle carriere garantisce...

Prosegue per un altro anno la sperimentazione dello...

Open Day Onda sulla psoriasi: visite gratuite per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: