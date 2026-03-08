Incidente sull’Aurelia: quattro persone ferite

Orbetello (Grosseto). Incidente stradale lungo l’Aurelia.

Ieri sera, alle 19.45, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Sul posto, sono intervenute un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Albinia, due ambulanze Blsd della Croce Rossa di Monte Argentario e di Grosseto.

Al Pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto sono stati trasportati un uomo e una donna di 20 anni, in codice 2, una donna di 20 anni e un uomo di 44 anni, in codice 3.

Sul lungo dell’incidente intervenute anche le forze dell’ordine.