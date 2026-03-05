Ippodromo dei Pini: Tar dispone sospensione temporanea della decadenza della concessione

Follonica (Grosseto). Il Tar della Toscana ha disposto, in sede monocratica, la sospensione temporanea della decadenza della concessione per l’Ippodromo dei Pini, precedentemente notificata alla società Follonica corse cavalli (Fcc) con decorrenza 31 dicembre 2025.
“Si tratta di un provvedimento di natura provvisoria, assunto senza contraddittorio, che non anticipa in alcun modo il merito del ricorso. La misura serve esclusivamente a congelare gli effetti degli atti impugnati fino all’udienza cautelare collegiale, già fissata per la Camera di consiglio del 1° aprile 2026, data in cui il Collegio si pronuncerà sull’istanza – si legge in una nota del Comune di Follonica –. L’amministrazione comunale accoglie la decisione come uno scenario prevedibile, data la complessità della materia, pur rilevando con sorpresa che tale istanza sia giunta solo a termini di decadenza già spirati. In proposito, il Comune sottolinea che la sospensiva comporterà un’apprezzabile velocizzazione dei tempi del contenzioso, avvicinando così la decisione di merito che permetterà finalmente di definire il futuro della gestione della struttura”.