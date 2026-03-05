Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

Grosseto. Martedì 10 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Marina di Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Bellini.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza della Chiesa, via della Conciliazione, via Firenze, via Francesco Baracca, via Generale Luigi Cadorna, via Giovanni Marradi, via Giuseppe Giusti, via Granducato di Toscana, via IX Novembre, viale Giuseppe Giusti, via Niki De Saint Phalle, via Piave, via Vincenzo Bellini, via XXIV Maggio. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.