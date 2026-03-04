Sanità, Rossi: “Da Monni polemiche infondate contro Governo, Regione pensi a garantire servizi”

Grosseto. “L’assessore Monia Monni straparla e dimostra di non conoscere, o di voler ignorare, le dinamiche della gestione del Servizio sanitario nazionale, sia a livello italiano che toscano”. Così il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi replica alle dichiarazioni rilasciate sulla stampa dall’assessore regionale alla salute, che ha sostenuto come il Governo Meloni “non abbia dato nulla” per affrontare il problema delle liste d’attesa.

“Dire che il Governo non ha messo risorse è semplicemente falso – afferma Rossi –. Questo esecutivo ha portato il Fondo sanitario nazionale alla cifra record di 143 miliardi di euro, con un incremento di 10 miliardi in tre anni. Altro che tagli. A differenza del passato, quando la sinistra definanziava la sanità, oggi le risorse sono state aumentate in modo strutturale”.

“Il tema delle liste d’attesa – commenta il parlamentare di Fratelli d’Italia – non può essere scaricato su Roma. Il Governo ha fatto la sua parte non solo sul piano finanziario, ma anche normativo. È stata approvata una legge che indica chiaramente alle Regioni cosa devono fare per garantire ai cittadini visite ed esami nei tempi previsti. Le risorse ci sono e le regole pure. Spetta alle Regioni organizzare i servizi in modo efficiente”.

“È troppo comodo cercare alibi nel Governo – prosegue Rossi – quando la competenza organizzativa sulla sanità è in capo alle Regioni. La Toscana governa questo sistema da decenni. Se oggi le liste d’attesa sono ancora un problema, le responsabilità sono prima di tutto regionali”.

“L’assessore può stare tranquilla, questo Governo garantisce le risorse e continua a investire nella sanità pubblica. La Regione Toscana, piuttosto, pensi a garantire ai cittadini i servizi e l’abbattimento reale delle liste d’attesa. Pertanto, meno polemiche e più risultati concreti”, conclude Fabrizio Rossi.