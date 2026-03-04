Ormeggi a canone agevolato, pubblicato il bando: come fare domanda

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che è online il bando per l’assegnazione dei posti barca a canone agevolato dei pontili di Santa Liberata e Talamone e le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune di Orbetello a partire da oggi fino al prossimo 24 marzo.

All’interno dei canali è consentita la navigazione e l’ormeggio, previo pagamento anticipato del canone di ormeggio, commisurato alla lunghezza del natante (fino a un massimo di 6 metri per Talamone e di 8,50 metri per Santa Liberata) e in funzione della categoria di appartenenza e non potrà essere effettuata navigazione a vela. Ogni attracco è fruibile per un solo natante. È vietata qualsiasi attività destinata al noleggio o di sub-affitto delle barche ormeggiate e la cessione del posto barca ad altri soggetti.

Il Comune specifica che ogni bando riguarda l’assegnazione del posto di ormeggio comprensivo del servizio di guardiania. Il richiedente dovrà dichiarare, al momento dell’istanza, di non possedere altro punto ormeggio in assegnazione a scopo turistico-ricreativo nel circondario marittimo di Orbetello; in caso di accertamento con esito contrario alla dichiarazione prodotta, si procederà alla revoca della autorizzazione all’utilizzo dello specchio acqueo oggetto di assegnazione, oltre all’attivazione di procedimenti penali in esito a dichiarazioni mendaci.

Il posto assegnato dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente in presenza del titolare del posto barca. Non potrà essere riconosciuta alcuna titolarità esclusiva dell’ormeggio, escludendo quindi qualsiasi forma di assegnazione a titolo definitivo, l’utilizzo ha carattere temporaneo ed è legato alle finalità del bando e sempre nel rigoroso rispetto delle norme di buon comportamento. Il proprietario del natante deve essere in regola con tutte le norme di sicurezza della navigazione, con particolare riferimento al possesso dei requisiti minimi previsti ai sensi di legge sulle dotazioni di sicurezza dei natanti e delle attrezzature necessarie per la navigabilità.

Il Comune specifica che il natante dovrà obbligatoriamente essere coperto da polizza assicurativa per tutto il periodo di ormeggio presso il canale e che la stessa dovrà essere intestata al soggetto richiedente o ad un soggetto appartenente allo stato di famiglia del richiedente, pena l’esclusione della domanda.

Il Comune precisa, inoltre, che per stato di famiglia si intende l’insieme delle persone con la residenza anagrafica nello stesso immobile del richiedente. Nel caso particolare in cui l’assicurazione risulti cointestata con un soggetto non appartenente allo stato di famiglia del richiedente, il cointestatario dovrà possedere i medesimi requisiti del richiedente (anni di residenza/proprietà dell’immobile). Qualora i soggetti cointestatari dell’assicurazione non posseggano gli stessi requisiti la domanda sarà inserita nella categoria più bassa tra quelle di appartenenza dei soggetti stessi.

Assegnazione dei punti di ormeggio natanti nello specchio acqueo del canale allacciante di Talamone – Stagioni 2026 – 2027

Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche in possesso di imbarcazione da diporto di lunghezza f.t. non superiore a ml 6,00, nonché di patente nautica ove prevista dal Codice nautico in base alla motorizzazione, e che siano appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1 – Categoria A – Residenti nelle frazioni di Talamone e Fonteblanda, da valutare dando precedenza ai residenti dal maggior numero di anni (gli anni di residenza sono da intendersi continuativi) e fino ad esaurimento delle domande o comunque dei posti disponibili (135):

A.1 – residenti da oltre 20 anni;

A.2 – residenti da oltre 10 anni e fino a 20;

A.3 – residenti da oltre 5 anni e fino a 10;

A.4 – residenti da 5 anni o periodi inferiori.

2 – Categoria B – Residenti nel resto del comune di Orbetello (fino ad un massimo di 5 posti e solo in caso di mancata assegnazione ai soggetti di cui al punto 1);

3 – Categoria C – Residenti in altri comuni proprietari di immobili ad uso abitativo nel comune di Orbetello (fino ad un massimo di 10 posti e solo in caso di mancata assegnazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2);

4 – Categoria D – Residenti nella provincia di Grosseto (fino ad un massimo di 30 posti e solo in caso di mancata assegnazione ai soggetti di cui ai punti da 1 a 3);

5 – Categoria E – Residenti in tutte le altre province (fino ad un massimo di 20 posti e solo in caso di mancata assegnazione ai soggetti di cui ai punti da 1 a 4).

Assegnazione dei punti di ormeggio natanti nello specchio acqueo del canale navigabile di Santa Liberata. Stagioni 2026 – 2027

Possono presentare domanda di partecipazione le persone fisiche in possesso di imbarcazione da diporto di lunghezza f.t. non superiore a ml 8,50, nonché di patente nautica ove prevista dal Codice nautico in base alla motorizzazione, e che siano appartenenti ad una delle seguenti categorie:

1 – Categoria A –Residenti nel comune di Orbetello, da valutare dando precedenza ai residenti dal maggior numero di anni (gli anni di residenza sono da intendersi continuativi), come di seguito dettagliato, e fino ad esaurimento delle domande o comunque dei posti disponibili (194):

A.1 – residenti da oltre 30 anni;

A.2 – residenti da oltre 20 anni e fino a 30;

A.3 – residenti da oltre 10 anni e fino a 20;

A.4 – residenti da oltre 5 anni e fino a 10;

A.5 – residenti da 5 anni o periodi inferior.;

2 – Categoria B – Residenti in altri comuni proprietari di immobili ad uso abitativo nel comune di Orbetello, fino ad un massimo di 10 posti e solo in caso di mancata assegnazione ai residenti nel comune di Orbetello.

3 – Categoria C – Residenti nel Comune di Monte Argentario, fino ad un massimo di 10 posti, soggetti ad incremento di posti barca solo in caso di acquisto ed installazione di nuovo modulo del pontile a seguito di approvazione del Piano operativo comunale (aggiuntivi ai 194).

«Anche per l’anno in corso – sottolinea l’assessore Ivan Poccia, che detiene anche la delega al demanio – le tariffe sono state mantenute invariate, al fine di garantire ai residenti la possibilità di usufruire del proprio mezzo nautico in condizioni di serenità e convenienza».

Per ulteriori informazioni il Comune invita a consultare il bando completo sul sito istituzionale del Comune di Orbetello al seguente link https://ow.ly/fRxK50YoXz1