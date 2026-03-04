La Guardia di Finanza arruola 983 allievi marescialli: come partecipare al concorso

È indetto per l’anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

I posti disponibili sono così ripartiti:

a) 923 sono destinati al contingente ordinario, di cui:

1. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

b) 60 sono destinati al contingente di mare, di cui:

1. 30 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (Nac);

2. 10 per la specializzazione “nocchiere” (Nch);

3. 16 per la specializzazione “tecnico macchine” (Tdm);

4. 4 per la specializzazione “tecnico dei sistemi dei sistemi di comunicazione e scoperta” (Tsc).

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (entro le ore 12.00 del 23 marzo 2026) compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

a. Sistema pubblico di identità digitale (Spid);

b. Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE”, con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione – raggiungibile tramite la propria area riservata – e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l’App Mobile “GdF Concorsi”, disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store, oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.