“Dona un uovo di Pasqua”: torna l’iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie in difficoltà

Grosseto. Il comitato regionale delle Polisportive giovanili salesiane della Toscana promuove anche per il 2026, sul territorio di Grosseto, l’iniziativa solidale “Dona un uovo di pasqua”.

La raccolta prenderà il via giovedì 5 marzo e si concluderà mercoledì 1° aprile.

L’iniziativa, che nelle precedenti edizioni ha registrato una significativa partecipazione della comunità locale, intende offrire un segnale concreto di vicinanza ai bambini e alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà, attraverso la donazione di uova di Pasqua che saranno successivamente distribuite in collaborazione con realtà sociali del territorio.

La “Pasqua solidale” si inserisce nel percorso di responsabilità sociale che Pgs Toscana porta avanti con continuità, valorizzando il ruolo educativo dello sport come strumento di inclusione, coesione e attenzione verso le fragilità.

«Lo sport non può limitarsi alla dimensione agonistica – dichiara Matteo Di Marzo, presidente regionale di Pgs Toscana -. Come comitato riteniamo fondamentale promuovere una cultura sportiva capace di generare comunità. La “Pasqua solidale” rappresenta un gesto semplice ma profondamente educativo: insegna ai nostri giovani che la solidarietà è parte integrante del percorso formativo. Vogliamo che lo sport sia anche responsabilità e vicinanza concreta al territorio».

Per chi desidera partecipare, è possibile donare un uovo di Pasqua contattando il comitato regionale ai seguenti recapiti: