Cane cade in un tubo di raccolta delle acque piovane: soccorso dai Vigili del Fuoco – VIDEO

L’animale, un labrador di nome Nina, risultava disperso dalle 11 di questa mattina.

di Redazione
Grosseto. Oggi pomeriggio, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto è intervenuta presso una tenuta agricola a Monte Antico, nel comune di Civitella Paganico, per il recupero di un cane finito all’interno di un tubo di raccolta delle acque piovane.

L’animale, un labrador di nome Nina, risultava disperso dalle 11 di questa mattina. Per cause accidentali, era entrato all’interno del condotto di drenaggio del diametro di circa 40 centimetri, lungo complessivamente circa 50-60 metri e posizionato in pendenza lungo un vigneto.

I soccorsi

Il cane si trovava a circa 6 metri dal punto di ingresso, posizione rilevata grazie ad una telecamera in dotazione alla squadra. È stato quindi praticato un primo scavo a circa 6 metri dall’ingresso del tubo, ma l’animale, impaurito, tendeva a scivolare verso la parte più bassa del vigneto, complice la pendenza della tubazione.

La squadra ha quindi effettuato un secondo scavo, ulteriori 6 metri più a valle. Durante le operazioni, per evitare che il cane scivolasse ulteriormente all’interno della condotta, sono stati inseriti tre tondini metallici nel tubo, così da creare un punto di arresto. La soluzione si è rivelata efficace: l’animale, continuando a scivolare verso il basso, è rimasto bloccato in corrispondenza dei tondini.

Allargando il secondo varco, i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere e recuperare il cane, riportandolo in superficie in buone condizioni.

L’intervento è durato circa tre ore e mezza e ha richiesto un impegno tecnico significativo da parte del personale intervenuto.

Il cane è stato infine riconsegnato ai proprietari, visibilmente sollevati per il lieto fine dell’operazione.

