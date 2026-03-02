“La signora delle camelie”: lo spettacolo in scena al Teatro degli Industri

Grosseto. La stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, prosegue con “La signora delle camelie”, in programma al Teatro degli Industri mercoledì 4 e giovedì 5 marzo alle 21.00.

Lo spettacolo è liberamente tratto dal celebre romanzo di Alexandre Dumas figlio, con drammaturgia e regia di Giovanni Ortoleva. In scena Gabriele Benedetti, Anna Manella, Alberto Marcello, Nika Perrone e Vito Vicino, con scene di Federico Biancalani, costumi di Daniela De Blasio e musiche di Pietro Guarracino.

I biglietti sono disponibili su www.comunegrosseto.ticka.it e dalle 19.00 al botteghino del Teatro degli Industri il giorno dello spettacolo.

Lo spettacolo

La vicenda mette al centro la figura della più celebre cortigiana parigina che, per amore di un giovane di buona famiglia, decide di cambiare vita e di abbandonare lusso e trasgressioni. La società, però, incapace di accettare la sua integrazione, trasforma questo amore in uno strazio destinato a concludersi con la morte della protagonista. L’opera di Dumas, che ha dato origine a uno dei più intensi archetipi femminili dell’Ottocento, si rivela un racconto di straordinaria brutalità sociale: una cronaca impietosa di un vero e proprio omicidio sociale, in cui la violenza classista e moralista viene mascherata da romanticismo. Una storia che continua a interrogarci ancora oggi per la sua capacità di raccontare una collettività crudele e ipocrita, ispirata a un fatto di cronaca dell’epoca.

Giovedì 5 marzo, alle 18.15, nel ridotto del Teatro degli Industri, si terrà inoltre l’incontro con gli interpreti della compagnia de “La signora delle camelie”, un momento di dialogo condotto da Federico Guerri per approfondire i contenuti dello spettacolo e il lavoro artistico degli attori e del regista.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Foto di Giulia Lenzi