La moda e l’artigianato maremmano protagonisti a Sanremo

Grosseto. Un pezzetto di artigianalità maremmana ha sfilato a Sanremo.

Presente la grossetana Francesca Verdi, titolare del negozio Scampoli & merceria e presidente provinciale di Fismo Confesercenti, il sindacato del settore moda nel commercio.

Gli abiti in passerella erano quelli del “Centro formazione moda”, la scuola di cucito che è stata tra i protagonisti del Gran galà dell’eleganza durante la settimana del Festival.

«Gli abiti sono piaciuti molto – racconta Francesca Verdi  -, tanto che avrebbero voluto partecipassimo anche ad una seconda sfilata. Con me c’erano l’insegnante, Sara Roggi, e Sara Buccolieri, tra le più giovani allieve della scuola, che ha fatto un percorso a tutto campo nella moda, facendo anche la modella proprio per capire meglio come cucire gli abiti».

«Ho sempre sostenuto che il negozio di vicinato deve differenziarsi e deve avere una sua unicità per poter richiamare i clienti – prosegue Francesca Verdi -. La mia unicità l’ho voluta trasformare nella creazione di nuovi talenti, puntando ai giovani sarti e stilisti. Perché credo che possano portare valori al territorio e costruire nuove opportunità. La mia presenza a Sanremo con gli abiti realizzati dagli allievi non è solo un traguardo creativo, ma voglio che sia un segnale concreto per la moda. La moda può tornare ad essere un mestiere, un modello di impresa che parte dal negozio cresce attraverso la formazione e si proietta nella società».

