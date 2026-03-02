Etruria Retail cambia insegna: i supermercati Carrefour diventano Famila, Famila Market, Super A&O

Grosseto. Nuova insegna, stessa anima.

Prende il via dal prossimo 5 marzo il passaggio dei negozi della rete Etruria Retail dalle insegne Carrefour alle insegne Famila, Famila Market e Super A&O, dando forma concreta alla nuova alleanza con Gmf, società del Gruppo Unicomm, e all’ingresso nel mondo dei prodotti a marca Selex. Un cambiamento che coinvolgerà i 314 punti vendita tra Toscana, Umbria, Lazio e Liguria e che sarà completato entro fine marzo, con un processo graduale organizzato per territori e formati.

Quattro insegne, una rete capillare

I punti vendita di Etruria Retail si sviluppano mediamente su una superficie di 500 metri quadrati. L’insegna Famila sarà utilizzata nei 9 punti vendita sopra i 900 mq; Famila Market nei 25 negozi tra 400 e 900 mq, mentre 119 con metratura sotto i 400 mq saranno riconoscibili per l’insegna Super A&O. L’insegna Bottega Sapori & Valori, affiliata Super A&O, continuerà ad essere la colonna portante del mondo Etruria Retail, con 161 negozi sinonimo di prossimità, presenza capillare nei territori e legame con le filiere e le produzioni locali.

Un cambiamento in tre fasi: ecco la geografia delle nuove insegne

Tutti i 9 Famila si trovano in Toscana, mentre dei 25 Famila Market, 23 sono in Toscana e 2 in Umbria. L’insegna Super A&O si trova con 88 punti vendita in Toscana, 17 in Umbria, 12 nel Lazio e 2 in Liguria. I negozi Bottega Sapori & Valori sono così distribuiti: 4 in Liguria, 7 nel Lazio, 37 in Umbria e 113 in Toscana. Il cambio insegna è iniziato il 19 febbraio scorso e si completerà in tre tappe, il 5, il 16 e il 26 marzo in tutte le 14 province di riferimento: Arezzo, Massa Carrara, Firenze, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Siena, Perugia, Pisa, Pistoia, Prato, Terni e Viterbo.

Gli ambasciatori di Etruria Retail

Un ruolo centrale in questo percorso è affidato agli “ambasciatori del cambio insegna”, oltre 300 tra imprenditori, capi negozio e collaboratori dei punti vendita che, nei mesi scorsi, sono stati coinvolti in un articolato percorso di formazione articolato in cinque giornate e dieci incontri tra Siena, Grosseto, Pisa e Terni, con il contributo di docenti esterni specializzati. Saranno loro ad accompagnare i clienti nella scoperta delle nuove insegne, raccontando con chiarezza e passione le novità e garantendo continuità nella relazione costruita nel tempo. Veri e propri punti di riferimento nei territori, gli ambasciatori porteranno con sé i valori che da sempre caratterizzano Etruria Retail: vicinanza alle persone, attenzione alle comunità locali, qualità dell’offerta e legame con le filiere del territorio, rendendo il cambiamento un’esperienza condivisa e partecipata.

Una nuova pagina di storia per Etruria Retail

Questo percorso segna l’avvio di una nuova fase di crescita per Etruria Retail, che rafforza la propria presenza nel Centro Italia mantenendo intatto il proprio tratto distintivo: il legame con le comunità locali. Cambia il marchio, restano le persone, gli imprenditori, i collaboratori e il rapporto quotidiano con i clienti. L’obiettivo è offrire una proposta ancora più chiara e competitiva, con assortimenti più ampi, una maggiore valorizzazione dei prodotti del territorio e servizi sempre più coerenti con le esigenze dei diversi bacini di consumo. Le nuove insegne permetteranno ai punti vendita di coniugare la forza di un grande gruppo nazionale con la conoscenza profonda dei territori in cui operano. I supermercati Famila e Famila Market rafforzeranno la dimensione di servizio e convenienza nelle medie superfici, mentre Super A&O e le Botteghe di prossimità consolideranno la capillarità della rete, portando nei quartieri e nei piccoli centri un’offerta quotidiana attenta e radicata nelle filiere locali.

Un piano di comunicazione integrato per accompagnare il cambio insegna

Il lancio del cambio insegna sarà accompagnato da un articolato piano di comunicazione integrato e multicanale, pensato per informare e coinvolgere il territorio. Campagne radio e tv locali, stampa, affissioni, digital advertising, social media e attività in store guideranno i clienti alla scoperta della nuova identità, dando massima visibilità al cambiamento e assicurando una presenza capillare su tutti i canali di comunicazione.

“Etruria Retail – dichiara Luca Migliolaro, direttore generale di Etruria Retail – è più che una rete di supermercati. È una comunità fatta di persone, relazioni e radici profonde. Questo cambio di insegna è un’evoluzione naturale di una storia costruita negli anni con impegno, passione e fiducia. Cambia il nome, ma restano il nostro modo di lavorare, la vicinanza alle famiglie e l’attenzione ai produttori locali. Questa nuova pagina di storia segna, soprattutto, la volontà di rafforzare la nostra azienda offrendo ai clienti più qualità e convenienza grazie all’ingresso nel gruppo Selex. Vogliamo che ogni negozio continui a essere un punto di riferimento per il proprio territorio, un luogo di relazione prima ancora che di acquisto. Questa è la nostra idea di futuro: crescere senza perdere identità, unire le forze per creare valore condiviso e trasformare la nostra presenza capillare in un vantaggio concreto per chi ogni giorno sceglie i nostri punti vendita”.