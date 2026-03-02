“A qualcuno piace caldo”: travestimenti, equivoci e l’atmosfera dei ruggenti anni Venti alla Fonderia Leopolda

Follonica (Grosseto). La divertente commedia senza tempo di Billy Wilder “A qualcuno piace caldo” arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, mercoledì 4 marzo, nell’adattamento teatrale di Mario Moretti e con la regia di Geppy Gleijeses.

A mettere in scena le vicende dei due musicisti in fuga, costretti a spacciarsi per donne e unirsi a un’orchestra femminile, saranno Giulio Corso e Gianluca Ferraro, affiancanti da Roberta Lucca che sostituisce, sul palco del Teatro Fonderia Leopolda, Euridice Axen, impossibilitata ad esibirsi. “A qualcuno piace caldo” rientra nel cartellone della stagione teatrale “La ricerca degli opposti”, organizzata da Ad Arte Spettacoli per il Comune di Follonica, con la direzione artistica di Federico Stefanelli.

“A qualcuno piace caldo”

Ambientato nella Chicago del 1929, nell’epoca del proibizionismo, “A qualcuno piace caldo” racconta la storia di Tony e Joe, due musicisti jazz che si esibiscono, spesso, in locali clandestini. Dopo l’irruzione della polizia in uno di questi, diventano testimoni involontari di una strage ad opera di malavitosi. Da quel momento devono far sparire le loro tracce, per evitare di essere individuati dalla gang, e decidono di travestirsi da donna, unendosi a un’orchestra jazz femminile. Con una serie di equivoci, malintesi, travestimenti e doppi sensi, i due protagonisti vivranno una serie di avventure esilaranti e uno dei due troverà anche l’amore, perdendo la testa per l’affascinante cantante Zucchero.

Con i costumi di Chiara Donato, le scene di Roberto Crea, le luci di Luigi Ascione e le musiche di Matteo D’Amico, lo spettacolo, nell’adattamento per le scene di Moretti, omaggia con eleganza una delle commedie più apprezzate della storia del cinema. Un film senza tempo, che si presta bene, grazie alla regia di Gleijeses e agli attori, a diventare un’irresistibile performance teatrale, ricca di ritmo, comicità, sentimento, in cui il pubblico è trasportato nello scintillante glamour dei ruggenti anni Venti del Novecento.

Prima dello spettacolo

Come di consueto, alle 18.30, la sala “Eugenio Allegri” accoglierà la compagnia per l’incontro con il pubblico, condotto da Francesco Bertelli. Anche mercoledì sarà possibile partecipare alla cena a teatro a cura della chef Liliana Marrini (costo 25 euro, prenotazioni al numero 333.8932217).

Prossimi appuntamenti

Domenica 8 marzo, un nuovo appuntamento con “Famiglie a Teatro”: sul palco arriva il “Gruffalò”, mentre, per la rassegna “Altri percorsi” il 13 marzo è in calendario “Questa non è una pipa”, con lo storico dell’arte Jacopo Veneziani. La stagione teatrale prosegue giovedì 26 marzo con Giampiero Ingrassia che porta sul palco “Ti ho sposato per allegria” di Natalia Ginzburg.

I biglietti per gli spettacoli della stagione teatrale “La ricerca degli opposti”, al prezzo di 25 euro intero e 21 euro ridotto, per il primo settore, e di 20 euro intero e 13 euro ridotto, per il secondo settore, sono acquistabili alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda, nella sede di via Roma all’interno del complesso ex Ilva, con apertura ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, oppure online sul sito www.adarte.18tickets.it.

Le riduzioni spettano alle persone sotto i 25 anni, sopra i 65 anni e alle persone con disabilità.