Home GrossetoTutela del territorio e prevenzione incendi: approvato il nuovo Regolamento di Polizia rurale
GrossetoNotizie dagli Enti

Tutela del territorio e prevenzione incendi: approvato il nuovo Regolamento di Polizia rurale

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto. ha approvato il nuovo “Regolamento di Polizia rurale in materia di manutenzione del territorio”, uno strumento fondamentale per rafforzare la tutela ambientale, la sicurezza idrogeologica e la prevenzione degli incendi boschivi sul territorio comunale.

La legge regionale del 7 novembre 2024 attribuisce ai Comuni specifiche competenze in materia di manutenzione del territorio rurale, prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevenzione incendi. Il regolamento disciplina in modo organico gli obblighi a carico di proprietari e conduttori di terreni e immobili, la sicurezza delle infrastrutture e la riduzione delle situazioni di degrado e rischio.

Il testo è stato redatto dal servizio Protezione Civile del Comune attraverso un percorso tecnico condiviso con i servizi comunali competenti e con numerosi enti istituzionali, a garanzia della solidità tecnica e dell’effettiva applicabilità delle disposizioni.

Il regolamento entrerà in vigore il 26 marzo 2026.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

La Polizia Municipale celebra 177 anni di vita:...

Il Comune acquisisce due impianti di risalita: “Valorizzare...

Nuova scuola di via Monte Bianco: al via...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella...

Rimborsi agli over 65 per spese veterinarie di...

Parco eolico, il Ministero boccia il progetto: la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: