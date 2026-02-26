Tutela del territorio e prevenzione incendi: approvato il nuovo Regolamento di Polizia rurale

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto. ha approvato il nuovo “Regolamento di Polizia rurale in materia di manutenzione del territorio”, uno strumento fondamentale per rafforzare la tutela ambientale, la sicurezza idrogeologica e la prevenzione degli incendi boschivi sul territorio comunale.

La legge regionale del 7 novembre 2024 attribuisce ai Comuni specifiche competenze in materia di manutenzione del territorio rurale, prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevenzione incendi. Il regolamento disciplina in modo organico gli obblighi a carico di proprietari e conduttori di terreni e immobili, la sicurezza delle infrastrutture e la riduzione delle situazioni di degrado e rischio.

Il testo è stato redatto dal servizio Protezione Civile del Comune attraverso un percorso tecnico condiviso con i servizi comunali competenti e con numerosi enti istituzionali, a garanzia della solidità tecnica e dell’effettiva applicabilità delle disposizioni.

Il regolamento entrerà in vigore il 26 marzo 2026.