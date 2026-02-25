“Delitti esemplari”: lo spettacolo in scena al Teatro degli Unanimi

Arcidosso (Grosseto). Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il cartellone condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, che continua a proporre spettacoli di qualità capaci di unire linguaggi contemporanei e grandi interpretazioni.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica primo marzo alle 21.00, al Teatro degli Unanimi di Arcidosso, con “Delitti esemplari”, tratto dall’opera “Crímenes ejemplares” di Max Aub, con traduzione di Valentina Marzilli, adattamento di Alessandra Comanducci e regia di Cantiere Obraz

Lo spettacolo

In scena Emma Bani, Paolo Ciotti, Alessandra Comanducci e Thomas Harris, protagonisti di uno spettacolo ironico e tagliente che attraversa le piccole ossessioni quotidiane e le contraddizioni dell’animo umano. Attraverso una successione di confessioni paradossali e grottesche, lo spettacolo costruisce un racconto teatrale originale, capace di alternare comicità e riflessione, leggerezza e profondità.

“Delitti esemplari” mette al centro le fragilità e le nevrosi contemporanee, trasformandole in materia scenica viva e coinvolgente, in un continuo dialogo con il pubblico.

La produzione è firmata Cantiere Obraz.

Biglietti e prenotazioni

Biblioteca comunale di Arcidosso – Tel. 0564.965057 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00)

Associazione Nè Arte Nè Parte – Tel./WhatsApp 347.9081631 (dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle 19.00)

I biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.